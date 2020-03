Rychle a půvabně. Sympatická pilotka Pokorná vládne odvážným ženám v české rallye

Sandra Pokorná patří mezi nejúspěšnější české pilotky rallye a už dvakrát vyhrála domácí Dámský pohár. Ale ani taková pohledná závodnice to nemá lehké se sháněním peněz a sen o přestupu do auta kategorie R5 je zatím jen zbožným přáním.

Loni se dvaatřicetiletá závodnice stala už podruhé za sebou nejúspěšnější českou pilotkou rallye. Mužské soupeře ve své třídě pořádně prohání. A jak se vysoká blondýnka vlastně do světa rallye dostala? Odpověď je jednoduchá, má to v genech.

"Od dětství jsem to určitě měla v sobě, ale nebylo to úplně tak. I když si to všichni myslí, táta mě neučil řídit od mala. Byla jsem standardně vyslána do autoškoly. Tu jsem si dělala skoro až ve dvaceti. Vyšla jsem z ní a byla jsem totální dřevo. Na silnici jsem se bála a jsem byla kopyto," směje se Pokorná, kterou už tři sezony naviguje Jiří Skořepa.

"Táta v té době jezdil amatérské soutěže. Jednou jsem se na něj šla podívat a viděla jsem, že tam závodili dvě holky s trabantem. Došlo mi, že při závodě bych měla celou trať jenom pro sebe, bez aut v protisměru a mohla využít celou silnici. To mě nadchlo," popsala pilotka, jak se tak trochu krkolomně dostala k rallye.

Od debutu až k plnění cílů

Debut přišel záhy. Otec připravil BMW E30 s rámem a na trať Sandru pustil se sestrou v roli spolujezdkyně. Od té doby se otrkávala a v současné době patří mezi stálice domácího šampionátu.

"Během posledních několika sezon jsem splnila několik milníků, které jsem sama sobě vytyčila. Mezi ně bylo dostat se do top 10 v absolutním pořadí Českomoravského poháru nebo třeba dokončit Barum rallye. Hodně si cením také třetího místo ve třídě na předloňské Rallye Bohemia nebo toho, že na Barumce jsem v klasifikaci mezinárodní Ladies Trophy zvítězila nad soupeřkami z mistrovství Evropy," vyjmenovává své úspěchy.

Tím nejnovějším je obhajoba titulu nejlepší domácí rallyové závodnice. "První titul mistryně republiky pro mě byl těžký v tom, že jsem nevěděla, do čeho přesně jdu. Pak už rozhodně přišlo nějaké očekávání a samozřejmě potřeba viditelného posunu oproti předchozí sezoně. Neměla jsem prostor pro chyby, jelikož můj skalp trochu vzrostl na ceně," uvědomuje si rodilá Pražačka.

Drahý sen jménem "er pětka"

Vedle druhého Dámského poháru si loni splnila velký sen. Jako první tuzemská pilotka nastoupila do soutěže s vozem specifikace R5. I když výsledkově to nebyla v Rallye Kroměříž žádná "díra do světa", s premiérou za volantu Fordu Focus R5 byla spokojená.

"Tato špičková auta jsou naprosté speciály, které nemají s běžným autem prakticky nic společného, kromě názvu. I jejich interiér vypadá spíše jako kokpit letadla, než jako přístrojová deska auta. Už jenom naučit se takové auto vůbec ovládat je slušná výzva, a jsem ráda, že se mi to podařilo. Bohužel nám nepřálo počasí a pořád pršelo," uvedla Pokorná.

"Déšť mi v kombinaci s velkým množstvím bláta vytahaného na trať a extrémně klouzavými asfalty nedovolilo plně poznat, natož využít, vlastností takového auta. Navíc jsme v úplně poslední rychlostní zkoušce skončili mimo trať. Autu se nic významného nestalo. Jenže než se nás divákům podařilo vyprostit z hlubokého bláta, uplynula dlouhá doba a veškeré naděje na obstojný výsledek se samozřejmě dávno rozplynuly," dodala.

Vozidlo kategorie R5 je v domácím "mistráku" to nejlepší, co pravidla povolují nasadit. Takže je nasnadě, že po takovém autě nejrychlejší česká rallyová pilotka pošilhává.

"Bylo by to nádherné, ale upřímně řečeno, je to o penězích, protože náklady na provoz takového automobilu jsou přímo úměrné jeho jízdním schopnostem - tedy velmi vysoké. Finance a sponzory si hledám sama. Vedu za sebe všechna jednání a sama si dělám i marketing a vše okolo. Sehnat sponzory na pokrytí sezony je i v současném Subaru dost náročné, natož sehnat rozpočet na sezonu v er pětce. Už teď jde o vyšší šestimístné částky za rok. Za vůz kategorie R5 by se částka ještě navýšila," zakončila sympatická závodnice.