Francouzská žeň rallyových titulů začíná výchovou mladých talentů. V Česku se o ni snaží Autoklub

před 47 minutami

Filip Mareš se ve světě rallye s podporou Autoklubu ČR a Peugeotu neztratil, bojoval dokonce o evropský titul v kategorii do 27 let. | Foto: Autoklub Peugeot Rallye Talent

Podobně jako pozdější šampioni Sébastien Loeb a Sébastien Ogier ve Francii dostávají i čeští piloti rallye na začátku kariéry šanci díky pomoci národního autoklubu. Po Filipu Marešovi se do projektu Autoklub Peugeot Rallye Talent probojoval mladík Jan Dvořák.

Praha - Od roku 2004 nehovoří mistr světa v rallye jinou řečí než francouzštinou. Za úspěchem výjimečného dua Sébastien Loeb a Sébastien Ogier nestojí jen talent či štěstí být v pravý čas za volantem správného vozu, ale také národní systém výchovy mladých jezdců. Ten se na základě francouzských zkušeností snaží do českých podmínek už druhým rokem převést Autoklub ČR ve spolupráci s tuzemským zastoupením značky Peugeot.

Účast francouzského výrobce není jen tak náhodná, právě jeho mateřský koncern PSA stojí za Loebovou i Ogierovou premiérou v mistrovství světa.

Pozdější devítinásobný mistr světa debutoval pod hlavičkou "Týmu Francouzského autoklubu FFSA" na Katalánské rallye 1999, soutěž ale v Citroënu Saxo Kit Car nedokončil. V barvách autoklubu absolvoval v úvodních dvou sezonách svého působení v šampionátu celkem pět soutěží a roku 2000 dvakrát nahlédl do top 10 výsledkové listiny. Mezitím mu však FFSA zajistil Toyotu Corollu WRC. Následující sezonu už Loebovi jeho talent vynesl první start v továrnímu týmu Citroën a s ním hned druhé místo v Rally Sanremo.

Sébastien Loeb debutoval v MS s vozem Citroënu Saxo Kit Car:

#AskF9 Sébastien Loeb debutó en la categoría WRC a bordo de un Citroën Saxo en el Rally de Catalunya de 1999. #WRC pic.twitter.com/JKcOeYk0Wg — Grada 3 Motorsport (@g3_Motorsport) January 7, 2016

Ogier se coby svěřenec Francouzského autoklubu svezl poprvé v Mexické rallye 2008 a v Citroënu C2 S1600 z toho bylo rázem senzační osmé místo a na konci sezony titul v kategorii Junior WRC. Další sezonu už rodák z Gapu postoupil do juniorky Citroënu a roku 2010 se poprvé objevil v továrním týmu francouzské značky po boku Loeba.

Český program Autoklub Peugeot Rallye Talent má ambice a rozsah úměrný tuzemským podmínkám. Ale ani to není málo.

Dvě sezony v kompletním domácím šampionátu za volantem Peugeotu 208 R2, po loňském triumfu v kategorii Junior letoší titul ve "dvoukolkách", třídě 6 i znovu mezi Juniory. K tomu je třeba přičíst úspěšné působení v mistrovství Evropy v kategorii do 27 let, kde do posledního podniku bojoval o vítězství a nakonec skončil třetí. To vše je bilance vítěze prvního turnusu talentového projektu, 26letého Filipa Mareše, jemuž dělá navigátora o rok mladší Jan Hloušek.

"Na celé sezoně bylo nejzajímavější sledovat výkonnostní růst naší posádky a její postupné přibližování ke zkušeným jezdců juniorské kategorie. Například vítězný Chris Ingram absolvoval mezi juniory už svou čtvrtou sezonu. Doufám, že celoroční výkonnostní růst se podaří zúročit v dalších sezonách," uvedl manažer týmu Stanislav Kafka.

Po dvou letech znovu proběhl výběr a dalším pilotem týmu Autoklub Peugeot Rallye Talent se stal Jan Dvořák. Cesta na vrchol ale nebyla vůbec snadná.

Jízda v autě, teorie i marketingové schopnosti

Z několika desítek přihlášených zájemců se nejlepší dvanáctka sešla koncem října v Mostě, kde musela předvést fyzickou zdatnost, jezdecké a sportovní schopnosti, ale také mediální a marketingové znalosti.

Představujeme Jana Dvořáka, vítěze Projektu Autoklub Peugeot Rally Talent 2018!!! Gratulujeme! #rally #APRT2018 Peugeot Jan Dvořák Rally Zveřejnil(a) Autoklub Peugeot Rally Talent dne 29. Říjen 2017

Cílem projektu je totiž připravit piloty komplexně na pozici závodníka, který je schopný také oslovit sponzory a fanoušky. To nejlépe zvládl právě Dvořák. Příští rok se tak spolu s navigátorem Jiřím Kalkusem může těšit na účast v kompletním českém šampionátu v rallyesprintu, pro nějž bude mít připravený vůz Peugeot 208 R2.

"Tento ročník byl velmi silný. Závodníci a ani porota to neměli jednoduché. Nově zvolenému vítězi bych chtěl popřát co nejvíce úspěchů a bezpečných dojezdů do cíle," uvedl výkonný ředitel Autoklubu České republiky Adam Eliáš, jenž byl v Mostě jedním z porotců.