Rallyový šampionát pokračuje na Šumavě: Hon na Kopeckého i návrat Peugeot Cupu

před 1 hodinou

Klatovští pořadatelé připravili na pátek a sobotu hned tři podniky v jednom. Vedle 53. ročníku Rallye Šumava Klatovy se zde uskuteční i 27. ročník Historic Vltava rallye a 4. ročník exhibiční Rallye Šumava Legend.

Praha - Úřadující šampion Jan Kopecký bude na nadcházející Rallye Šumava Klatovy útočit na rekordní páté vítězství, čímž by se odpoutal od Leo Pavlíka a Václava Pecha v historii populární soutěže. A Pech je největším vyzyvatelem továrního pilota Škody.

"Na Šumavu se těšíme a chceme opět zabojovat o nejvyšší příčky. Po návratu z Korsické rallye se cítíme skvěle rozjetí a jezdeckou pohodu bychom si chtěli udržet i na Šumavě," uvedl Kopecký, který Šumavu ovládl v předchozích třech letech.

Domácí souboj okoření host z Ruska

Plzeňák Pech, jenž Šumavu vyhrál naposledy v roce 2014, považuje rallye s centrem v Klatovech za domácí závod.

"Pro nás je to každoročně srdcová záležitost, kdy víme, jaké ohromné množství fanoušků za námi právě sem přijede. Atmosféra na startu tradiční první erzety, kterou je opět Klatovský okruh v Čínově, je nezapomenutelná. Pokaždé když tam stojím, vzpomenu si, jak jsem s dědou chodil právě ke startu okruhu koukat na tátu," řekl pilot Fordu Fiesta R5.

Do boje o první místo by se vedle Kopeckého s Pechem měl zapojit i Rus Alexej Lukjaňuk. Ten dosud v Česku startoval jen na zlínské Barum rallye, jež je součástí mistrovství Evropy, a vždy byl velkým soupeřem Kopeckého. Tovární tým Škoda navíc nasadí i Fina Juusa Nordgrena.

"Lukjaňuk je taková třešnička na dortu. Doufám, že předvede show. Je super, že jede se stejným autem jako my, tak se budeme moct porovnat a uvidíme, jak daleko nebo blízko od něj budeme," uvedl třetí muž loňského českého šampionátu Jan Černý, který letos nově startuje stejně jako ruský pilot s vozem Ford Fiesta R5. "Závodit s ním ale bude hodně těžké, je opravdu rychlý," podotkl.

Návrat poháru dvoukolek

Letos poprvé se bude hodnotit také Peugeot Rallye Cup, který v Klatovech odstartuje svůj druhý ročník. Šampionát se přesunul pod promotérskou péči Autoklubu ČR.

Letošní kalendář se skládá z pěti podniků domácího šampionátu. Pohárové závodění se díky vyrovnané technice těší velké oblibě. Peugeot 208 R2 s pohonem jedné nápravy je přitom celosvětově nejprodávanější soutěžní vůz ve své kategorii, a jak dokazuje už druhý turnus Autoklub Peugeot Rallye Talentu, jde o výborné "náčiní" pro začínající piloty.

Na "Šumavě" se o první body finanční prémie potká sedmička posádek. Během celé sezony se bude bojovat v součtu o téměř 500 tisíc korun.

Tři soutěže v jedné

A to není vše. Klatovští pořadatelé připravili hned tři podniky v jednom. Vedle 53. ročníku Rallye Šumava Klatovy se zde uskuteční i 27. ročník Historic Vltava rallye a 4. ročník exhibiční Rallye Šumava Legend. V pátek a v sobotu by se na tratích mělo představit 183 posádek.

"Obě rallye, Šumava i Vltava, patří mezi největší klenoty v náramku českých soutěží. Jsem rád, že po menším propadu v minulosti se v posledních letech opět zvedly a letos pořadatelé hlásí výbornou účast," uvedl viceprezident Autoklubu České republiky pro automobilový sport Stanislav Kafka.

Pořadatelé pro jezdce připravili již tradiční tratě. Sice se musí vyhnout Chráněné krajinné oblasti Šumava, v programu však nechybí oblíbený klatovský okruh, jenž se však tentokrát pojede dvakrát, a nově bude erzeta vedena jako polookruhová.

"Je to jedno z nejatraktivnějších míst rallye, proto jsme se rozhodli, že zde pojedeme i večer v nočních hodinách a za tmy," uvedl Valenta. Pevný start a cíl se pořadatelé rozhodli stanovit právě s ohledem na to, že se bude jezdit i v noci. "Za tmy by se totiž těžko hlídaly počty kol i měření časů by bylo složitější," vysvětlil ředitel soutěže Jiří Valenta.

Soutěž startuje v pátek odpoledne populárním Klatovským okruhem. Vítěz bude znám po odjetí 14 rychlostních zkoušek o něco více než čtyřiadvacet hodin později.