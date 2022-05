Na Rallye Šumava Klatovy pokračuje domácí šampionát a začíná značkové klání Peugeotů

Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích pokračuje od pátku do neděle Rallye Šumava Klatovy. V jejím rámci startuje i šestý ročník Peugeot Rallye Cupu,

Na startovní listině jediného tuzemského značkového poháru v rallye se objeví nová silná posádka. Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát si Peugeot 208 Rally4 vyzkoušel už na loňské Barum rallye.

Letošní sezonu začal Tarabus na Rallyesprintu Kopná. "Před nadcházející Šumavou jsem se potřeboval trochu rozjet. I když je to moje domácí soutěž, nečekal jsem, že po delší pauze pojedeme tak dobré časy. Jelo se opravdu ve velmi vysokém tempu," uvedl vítěz hodnocení Rallyesprint série.

"Na Šumavě jsem pár let nestartoval, některé tratě vůbec neznám, takže asi budeme obezřetnější. V každém případě jsme ale vyzkoušeli vše, co jsme potřebovali, a v autě se cítím dobře," dodal 45letý pilot.

Jedním z jeho největších vyzyvatelů bude loňský absolutní vítěz poháru Dominik Brož, který startuje s Peugeotem 208 R2

"Před rokem jsem si Šumavu opravdu užil a těším se na krásné tratě této populární soutěže. Zatím je to ale jediný plán na letošní sezonu, o dalším pokračování budeme přemýšlet až po Šumavěm" uvedl.

Seriálu po "Valašce" vévodí Mareš

Jako lídr průběžného pořadí domácího seriálu se na start postaví Filip Mareš. Stejně jako v dubnové Valašské rallye se očekává souboj trojice Mareš, Václav Pech, Jan Kopecký o celkové vítězství.

První podnik osmidílného šampionátu ovládl Pech, jenž ale startuje s vozem kategorie WRC a jeho výsledky se do absolutní klasifikace nezapočítávají. Pech se proto zaměřuje na dílčí vítězství a pravděpodobně nakonec ovládne divizi 2.

"Těšíme se, především na slavnostní start a první rychlostku, kterou je populární a divácky oblíbený okruh u Čínova. Tady je vždy obrovské množství fanoušků a úplně fantastická atmosféra. Doufám, že se tím nenechám moc unést, protože v mé šestadvacetileté historii se mi zde několikrát povedlo v přemíře snahy o atraktivní průjezd spadnout do příkopu," uvedl Pech, který klatovskou rallye čtyřikrát vyhrál.

Tři triumfy má Kopecký, který byl nejrychlejší i loni. Osminásobný český šampion na Valašské rallye přišel o vítězství v poslední rychlostní zkoušce, kdy v náročných podmínkách ztratil 18 sekund a klesl až na třetí místo za Pecha a Mareše. Do průběžného pořadí MČR ale nasbíral 51 bodů a za Marešem zaostává jen o šest bodů.

"Šumava patří k mým oblíbeným soutěžím, a tak doufám, že se nám bude o víkendu na Klatovsku dařit. Vstup do sezony se nám povedl a myslím, že jsme se poctivě připravili na to, abychom na výkon z Valašky mohli navázat. V přípravě jsem se tentokrát zaměřil víc také sám na sebe, protože mě na Valašce trápily bolesti zad. Teď je to o dost lepší a těším se, že budu závodit zase v o něco větší pohodě," sdělil Mareš.

Rallye Šumava Klatovy odstartuje v pátek v podvečer tradiční rychlostní zkouškou Klatovský okruh, v dalších dvou dnech posádky čeká dalších jedenáct erzet. Vítězná posádka 56. ročníku bude známa v neděli po 14. hodině.

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 57, 2. Kopecký (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) 51, 3. Kristensson (Švéd./Hyundai i20 R5) 39, 4. Trojan (Škoda Fabia R5) 26, 5. Lubiak (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) 23, 6. Trněný (Ford Fiesta R5) 17.