Ogier využil šanci, v Monze oslavil sedmý titul rallyového šampiona

Sébastien Ogier v Toyotě si trumfem v Rallye Monza zajistil sedmý titul mistra světa v automobilových soutěžích, získal je s vozy tří různých značek. Francouzovi výrazně pomohla sobotní havárie týmového kolegy Elfyna Evanse, jehož nakonec porazil o osm bodů.

Ogier je tak znovu králem světových automobilových soutěží. Šampionem byl postupně s Citroënem a VW nepřetržitě od roku 2013, jen loni ho na trůnu vystřídal Ott Tänak. Od rekordmana a krajana Sébastien Loeba ho dělí dva tituly.

"Byl to těžký víkend a ani tu poslední erzetu jsem si moc neužil. Elfyna je mi líto, letos to s ním byly skvělé souboje a v příští sezoně je očekávám znovu. My jsme udělali dobrou práci, Yaris byl po celou dobu fantastický a byla radost ho řídit," cituje Ogiera agentura ČTK.

Estonec letos odešel od Toyoty k týmu Hyundai, s nímž se mohl radovat alespoň z výhry v Poháru konstruktérů. Korejský tým zdolal Japonce o pět bodů.

Tänak skončil v pořadí Rallye Monza druhý se ztrátou 13,9 vteřiny na vítěze, Třetí pozice patřila dalšímu jezdci Hyundai, Dani Sordovi.

Do Monzy sice Evans přijížděl s komfortním náskokem 14 bodů, ale Britovy naděje vzaly za své v 11. rychlostní zkoušce. Tam jezdec Toyoty na zledovatělé silnici vyletěl v zatáčce mimo trať.

Así ha sido el accidente que sufrían Elfyn Evans y Scott Martin hace unos minutos en la SS11 del #ACIRallyMonza.



No lo tienen todo perdido, pero se les pone muy muy difícil el conseguir finalmente el título de campeones. #WRC



Vídeo: pic.twitter.com/yaYZcGi27z — Rubén Pérez (@RubnPerez) December 5, 2020

V neděli se sice s velkou penalizací do rallye vrátil, ale bodovat dokázal jen v závěrečné Super Stage. "Jsou to prostě závody. Upřímně, nevyšla mi ani Power Stage. Ale musíme jít dát," řekl zklamaný Evans v cíli závěrečného šestnáctého měřeného testu.

Titul v kategorii WRC2 unikl značce Škoda. I přes pomoc Jana Kopeckého nakonec švédský pilot Pontus Tidemand v celkovém účtování nestačil na Nora Madse Östberga s Citroënem. Kopecký skončil v hodnocení Rallye Monza nakonec třináctý.

Rallye Monza, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris) 2:15:51,0, 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -13,9, 3. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) -15,3, 4. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta) -45,7, 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -1:11,1, 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Škoda Fabia Evo) -3:56,2, …13. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia Evo) -6:50,8, 62. Nešetřil, Černoch (ČR/Porsche 997) -47:03,3.

Konečné pořadí MS (po 7 soutěžích): 1. Ogier 122, 2. Evans (Brit./Toyota Yaris) 114, 3. Tänak 105, 4. Neuville (Belg./Hyundai i20) 87, 5. Rovanperä 80, 6. Lappi 52.

Konečné pořadí týmů: 1. Hyundai 241, 2. Toyota 236, 3. M-Sport Ford 129.