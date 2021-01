Ogier touží po osmém titulu. V legendárním "Monte" si dojel pro rekordní triumf

Obhájce titulu mistra světa Sébastien Ogier v Toyotě vyhrál Rallye Monte a osmým triumfem se stal novým rekordmanem nejstaršího aktivního motoristického podniku historie.

Sedminásobný šampion Ogier na špičce listiny vítězů "Monte" předstihl krajana Sébastiena Loeba, který na silnicích v okolí přímořského knížectví triumfoval sedmkrát.

Za Ogierem, který Monte Carlo vyhrál ve voze čtvrté různé značky, skončili v konečném účtování soutěže jeho týmový kolega z Toyoty Elfyn Evans a Thierry Neuville v Hyundai. Zatímco Brit ztratil na vítěze 32 vteřin, belgický pilot zaostal o 1:13 minuty.

"Nebyl to vůbec špatný závěr víkendu," řekl šťastný Ogier krátce poté, co v cíli vystoupil ze svého vozu. "Auto bylo úžasné, byla radost ho řídit. Do očí se mi derou slzy. Byl to dobrý nápad prodloužit si kariéru ještě o jeden rok."

Nevyzpytatelné podmínky, kdy se střádala mokrá vozovka s ledem a sněhem, si vyžádaly řadu havárii. Hned v první rychlostní zkoušce havaroval Fin Teemu Suninen, který svůj Ford zničil tak, že už nemohl dál pokračovat.

💥 Le gros crash de Teemu Suninen lors de la SS1 du rally WRC de Monte-Carlo. ❌



Heureusement l'équipage s'en sort indemne, on ne peut pas en dire autant de la voiture 😬 pic.twitter.com/bxEfigyGFu — La Passe D' (@LaPasseD_) January 21, 2021

Předloňskému šampionovi Öttu Tänäkovi se sen o prvním triumfu v Monte Carlu rozplynul v RZ číslo jedenáct. Fin si nárazem na kámen natolik poničil pneumatiku. A protože po předchozím defektu už neměl náhradní, pořadatelské ho na samotném disku nepustili na následující asfaltový rychlostní test,

Na startu 89. ročníku Rallye Monte Carlo nebyl, podobně jako v předchozích dvou letech, žádný český jezdec. Nor Andreas Mikkelesen vyhrál ve Škodě Fabia Rally2 evo kategorii WRC-2 v barvách týmu Toksport WRT podporovaného Škodou Motorsport.

