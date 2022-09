"Mladé pušky" za volantem útočí. Rallye může mít nejmladšího šampiona v historii

Nová generace závodníků přebírá štafetu od zkušenějších pilotů. Formule 1 i světový šampionát v rallye mohou mít v neděli nové krále a ani jeden z nich by neměl víc než 25 let.

Doby, kdy bylo potřeba na titul světového šampiona v elitních kategoriích automobilového sportu dozrát někam k třicítce, jsou ty tam. Do seriálu přichází stále více mladých pilotů a ti nejtalentovanější z nich záhy dokážou porazit i zkušené mazáky.

Ve formuli 1 tento trend nastartovali v prvním desetiletí toho milénia Kimi Räikkönnen či Jenson Button, na které pak navázal absolutní rekordman Max Verstappen. Kvůli Nizozemci, který debutoval ve věku 17 let a tři dny, se pak dokonce zvedl věkový limit nováčků v F1 na 18 let.

Ovšem v rallye doposud vládli francouzští veteráni Sébastien Loeb a Sébastien Ogier, jejichž kralování narušil předloni "teprve" 32letý Estonec Ott Tänak.

Finský sběratel rekordů

Ale letos může být všechno jinak. V čele šampionátu se totiž suverénně drží finský pilot Kalle Rovanperä. Finský mladík může na Novém Zélandu den po 22. narozeninách oslavit titul. Stal by se tak historicky nejmladším mistrem světa v rallye.

O tom, jak velký věkový skok by to pro novopečeného šampion byl, svědčí fakt, že dosavadní rekord drží Colin McRae. Brit v sezoně 1995 ovládl šampionát, když mu bylo 27 let. Už dnes je Rovanperä nejmladším vítězem podniku seriálu, když loni jako dvacetiletý ovládl Estonskou rallye.

Do Aucklandu, kam se kolotoč MS vrátil po devíti letech, dorazil Fin s náskokem 53 bodů na druhého Otta Tänaka z Estonska s Hyundai. Matematickou šanci na titul drží i další jezdec korejské automobilky, průběžně třetí Belgičan Thierry Neuville, který ztrácí 76 bodů.

Do konce sezony je k mání ještě 90 bodů. Pokud jich však mladý Fin v neděli nasbírá o osm víc než Tänak, může si dát dodatečný dárek k narozeninám.

Rovanperä ale spíš než na titul myslí na to, jak ukončit sérii dvou nepovedených soutěží. V Belgii a Řecku totiž nebodovat. "Po těch dvou pos*aných podnicích potřebujeme zajet pořádnou soutěž. V pátek budu na začátku závodního pole ostatním čistit trať, takže to nebude vůbec jednoduché," prohlásil tovární pilot Toyoty.

Verstappen musí zajet na sto procent

To jiná mladá hvězda čtyř kol, 24letý Max Verstappen, bude mít v nedělní GP Singapuru šanci na zisk svého druhého titulu šampiona formule 1 výrazně menší.

Před sedmnáctým z 22 podniků sezony má pilot Red Bullu sice před druhým Charlesem Leclercem náskok 116 bodů, ale mistrem světa bude moci být jen za předpokladu, že závod pod umělým osvětlením vyhraje. A v ideálním případě získá také bod za nejrychlejší kolo.

Ale i pak by potřeboval získat o 22 bodů více než Leclerc a o 13 bodů více než další pilot Red Bullu Sergio Pérez, který je teoreticky také ještě ve hře.

Verstappen se na šanci být už nyní mistrem světa nijak neupíná. "Na vítězství v seriálu nemyslím. Chci prostě zajet další úspěšný závod. Není kam spěchat," prohlásil před singapurským závodním víkendem.