Startuje opožděná a zkrácená domácí sezona rallye. Favoritem ale zůstává Kopecký

Domácí šampionát v rallye bude mít letos jen čtyři díly. Začíná tento víkend už 47. ročníkem tradiční Rallye Bohemia.

Pátečním diváckým shakedownem v Sosnové začne nejen Rallye Bohemia, ale také domácí šampionát v automobilových soutěžích.

Původně měla být "Bohemka" až čtvrtým dílem a seriál měl začít už v dubnu v Klatovech. Jenže koronavirová krize zastavila i svět české rallye. V konečném důsledku také výrazně změnila kalendář. Pojedou se jen čtyři podniky, jubilejní 50. ročník Barum rallye byl nakonec odložen na příští rok.

Co se nemění, je jméno největšího favorita. Jan Kopecký bude obhajovat loňské prvenství. Mistrem republiky by se stal již poosmé, což se žádnému z jeho předchůdců nepodařilo. Současně aspiruje na šestý titul v řadě za sebou, i to by byl rekordní zápis do historie.

Rodákovi z Kostelce nad Orlicí by k tomu měl pomoci nový spolujezdec: Jan Hloušek, který doposud navigoval Filipa Mareše. Ovšem spolupráci s Kopeckým si už loni vyzkoušel v seriálu mistrovství světa WRC 2 Pro ve Walesu a Katalánsku.

"Těším se na novou výzvu a práci ve velkém týmu. S Filipem Marešem jsem okusil profesionální přístup k rallye, ale tohle bude zcela jiná zkušenost," uvedl Hloušek.

Jeho zkušenější pilot se už první letošní rallye nemůže dočkat. "Pauza byla opravdu hodně dlouhá. Závodění mám rád a kvůli koronaviru se přerušilo i testování. Jsem rád, že můžeme opět začít," řekl Kopecký agentuře ČTK.

Mareš přesedl ze Škody do Škody

Tovární Fabii bude nahánět celá domácí špička. Loni druhý Filip Mareš během koronavirové pauzy skončil své působení v ACA Škoda Autoklub Teamu, s nímž ještě absolvoval únorovou Švédskou rallye. I tak juniorský mistr Evropy zůstane za volantem Škody Fabia R5.

Bude to v barvách stáje Laureta Auto Škoda Teamu a s pomocí nového navigátora Radovana Buchy. Místo Romana Kresty bude Marešovi soutěžní vůz připravovat jenišovický Rexteam rodiny Cvrčkových.

"Ihned po ukončení projektu s Autoklubem ČR, jsem začal střádat plány na vlastní tým. Velmi si vážím toho, že i v době ekonomické nejistoty, se našlo hodně lidí, kteří mají, stejně jako já, motivaci a chuť uspět. Za první úspěch letošní sezony považuji už jen to, že stojíme na jejím startu, navíc v plné síle a připravení bojovat o co nejvyšší příčky," uvedl Mareš

Václav Pech i Jan Černý se představí s novými vozy. Plzeňský matador Pech se po pěti letech vrací do vozu specifikace WRC, v jeho případě to bude Ford Focus. Černý vyměnil Fabii R5 za jiný vůz obdobné specifikace - Volkswagen Polo GTi R5.

V okolí Mladé Boleslavi bude chtít české jezdce potrápit Fin Jari Huttunen. v Hyundai i20 R5. Tovární jezdec korejské značky byl letos desátý v absolutním pořadí Švédské rallye.

Na startovní listině 47. ročníku "Bohemky" je úctyhodný počet 149 posádek. 89 z nich se popere o body v českém šampionátu. Vozů nejvyšší kategorie, tedy třídy 2 a třídy 13, bude startovat celkem 31.

Pětatřicet aut nastoupí v domácím seriálu historiků, mezi nimi bude i bývalý pilot F1 Tomáš Enge. 24 vozidel nabídne zajímavou podívanou v kategorii Rallye Legend.

Francouzské střídání stráží

Další novinkou, která se na Rallye Bohemia představí, zbrusu nový Peugeot 208 Rally 4. Francouzská značka z první vyrobené desítky toho speciálu distribuovala hned dva do Česka - pro týmy Minařík Racing a Brynda Racing.

V autě s výrobním číslem 003 se představí René Dohnal. Bude to ale jen v pátečním shakedownu, protože se přestavba ze šotolinové na asfaltovou verzi nešla stihnout tak rychle, aby bylo možné auto kvalitně otestovat.

"Hodně dlouho jsme pracovali na tom, abychom novou dvěstěosmičku dostali co nejdříve. Stálo nás to spoustu úsilí a jsem rád, že to nakonec vyšlo. Nicméně nás mrzí, že jsme auto přivezli jen před pár dny a nestihneme ho stoprocentně připravit na Bohemku. I když jsme pracovali každý den dlouho do noci, pár dní nám bude chybět. Nakonec jsme se dohodli, že odjedeme pár jízd v rámci pátečního shakedownu a náš nový vůz ukážeme alespoň touto cestou," komentoval nový přírůstek do své stáje Lubomír Minařík.

Obhájce prvenství Dohnal tak bude chybět na startu čtvrtého ročníku Peugeot Rallye Cupu, který je už tradiční součástí domácího šampionátu. Přesto se s vozy Peugeot 208 R2 přihlásila desítka posádek, z nichž sedm se postaví na start už na Rallye Bohemia.

Soutěž bude mít dvě etapy s celkovým počtem 11 rychlostních zkoušek. Jméno vítěze bude známé v neděli odpoledne. Účastníci i diváci ale musí počítat s řadou omezení souvisejících s celorepublikovými bezpečnostními omezeními.

To se týká už pátečního dění v areálu v Sosnové. Počet dostupných vstupenek byl omezen a lze je koupit jen elektronicky. Lístek musí mí i děti, na místě prodej nebude. Fanoušci také během celé soutěže přijdou o oblíbený vstup do servisní zóny.

Kalendář Sonax mistrovství České republiky v rallye:

10.-12. 7. Rallye Bohemia Mladá Boleslav

7.-9. 8. Kowax Rallye ValMez

27.-28. 9. Invelt Rallye Pačejov

6.-7. 11. Rallye Šumava Klatov