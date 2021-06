Prokopův spolujezdec Jůrka má po těžké nehodě na Safari rallye zlomený obratel

Spolujezdec Martina Prokopa Zdeněk Jůrka má po nehodě v páteční první etapě Safari rallye v Keni zlomený obratel. Jedenapadesátiletý navigátor je hospitalizovaný na lékařské klinice v Nairobi, kam byl po havárii převezen.

"Safari rallye pro nás bohužel skončila těžkou havárií. Fiona (auto) je na tom hodně bídně, Martin zaplaťbůh v pořádku a mě s jedním prasklým obratlem vrtulník transportoval do nemocnice v Nairobi, kde mám výbornou péči. Bude to dobrý," uvedl Jůrka na instagramu.

Prokop na sociálních sítích ocenil rychlou a kvalitní práci lékařského týmu rallyového mistrovství světa.

K nehodě české posádky došlo v 15:37 místního času, ve stejný čas na místo vyrazil vrtulník a již o 23 minut později byl Jůrka v lékařském centru v servisní zóně. I proto, že si stěžoval na bolesti zad, byl následně přepraven na další vyšetření a již v 17:15 byl na rentgenu do Nairobi. "Všem velmi děkuji za lékařskou pomoc," napsal Prokop.

Jediný Čech na startu legendární rallye, která se do MS vrátila po 19 letech, měl soutěž výborně rozjetou a po pěti erzetách byl osmý. V dalším měřeném testu ale ve vysoké rychlosti havaroval a jeho ford se několikrát přetočil přes střechu.

"Na horizontu nás nakopl zadek, předek se zaryl a šli jsme několikrát přes čumák. Bohužel Zdeněk se necítil dobře, respektive ho bolela záda, tak jsme ho poslali vrtulníkem rychle do nemocnice," popsal Prokop nehodu ve videu na svém facebookovém profilu.

Hned bylo jasné, že pokračovat v rallye nebude.

"Fiona na tom není nejlíp a bojím se, že i kdyby byl Zdeněk v pohodě, tak by se nedalo pokračovat. Je vidět, že je to jeden z nejtěžších závodů na světě. Jsme rádi, že jsme tu mohli startovat. Ale prostě to nedopadlo tak, jak jsme si přáli, ale i takový je motorsport," řekl osmatřicetiletý Prokop, jenž má na kontě i šest startů na Rallye Dakar.