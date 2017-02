Prokopa čeká boj na více frontách, vrátí se do MS v rallye

před 1 hodinou

Do šampionátu Martin Prokop vstoupí v květnu, kdy se bude konat jeho šestý díl. Čtyřiatřicetiletý pilot bude závodit se speciálem Ford Fiesta WRC starší specifikace.

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop se v letošním roce přece jen objeví v závodech rallyeového mistrovství světa. Účastník lednové Rallye Dakar zvažoval, že se bude věnovat hlavně startům v cross country soutěžích a připravovat se na další ročník slavné vytrvalostní soutěže v Jižní Americe, nakonec však zasáhne i do klasické rallye.

"Mistrovství světa pojedu od Portugalska," řekl Prokop. Do šampionátu tak vstoupí v květnu, kdy se bude konat jeho šestý díl. Čtyřiatřicetiletý pilot bude závodit se speciálem Ford Fiesta WRC starší specifikace. "V továrně nám nejsou schopni říct, kdy dokážou postavit WRC specifikace 2017," přiznal.

Prokop již jeden ford v letošní výkonnější verzi v týmu má, závodí s ním ale Nor Mads Östberg. "Chvilku to vypadalo, že bych s Madsovým autem mohl jet v Mexiku, ale zjistili jsme, že máme ještě hodně práce. Bylo tak rozumnější rozjíždět sezonu pomaleji," uvedl Prokop.

Jihlavský pilot a teď i manažer zajišťuje pro Östberga kompletní servis "na klíč". Poprvé se ambiciózní Nor představil ve Švédsku, kde skončil po řadě problémů patnáctý.

"Musím se přiznat, že mi spadl kámen ze srdce, že auto odstartovalo a nic se nepokazilo hned na začátku. Neměli jsme hodinovou proluku od doby, kdy se auto začalo stavět, do doby, kdy do něj Mads sedl. Bylo na cestě nebo se na něm pracovalo," řekl Prokop.

V dalších startech už by ale měla být situace lepší a Prokop i Östberg věří, že se jim bude dařit. "Mads má velké nároky. Cítí, že je schopen jet o bednu, a to je jeho cíl. Má návyky z továrního týmu a my mu chceme vyhovět. Jsme ale malinký tým a je nás jen pár, musíme hodně kmitat," usmál se Prokop.

Vedle klasické rallye se bude věnovat i závodům cross country, aby se připravil na další ročník Dakaru. V dubnu by se měl představit v soutěžích v Abú Zabí a v Kataru.

"V pátek bychom měli přivést auto z Dakaru a za týden musí odplouvat do Abú Zabí, takže na něm ani nestihneme nic udělat. Možná jen dáme novou karosérii," uvedl Prokop, jehož tak opět čeká termínově nabitý rok. "Bude vyžadovat velké nasazení od všech členů týmu," dodal Prokop.

