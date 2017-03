Prezidenta autoklubu při rallyové premiéře zaskočil déšť. Nováčkovskou daň zaplatil zmačkaný blatník

před 6 hodinami

Jan Šťovíček není jen nedávno zvoleným novým prezidentem Autoklubu ČR a uznávaným právníkem, ale také duší závodník. To potvrdil při řadě startů na okruzích, ale až v sobotu v Žiželicích na tradiční Testovací RZ se poprvé svezl v rallyovém autě. Ovšem každý začátek bývá těžký, a tak Peugeot 208 R2 doznal menší "kosmetické újmy" po kolizi s překážkou. "Byla to moje chyba, to se stává," bral to Šťovíček sportovně v exkluzivní rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co vás jako pilota okruhových závodů vlastně přivedlo o Žiželic svézt se v rallyovém autě?

V rallyovém voze jsem nikdy neseděl a protože je to naše nejslavnější a nejsilnější motoristická disciplína a spousta lidí mi říkala, jaké to je fajn, tak jsem si to chtěl vyzkoušet. Ale bohužel počasí moc nevyšlo.

Takže to fajn nebylo?

Kdyby bylo sucho, bylo to víc fajn (smích).

A ten ťukanec na Peugeotu, který jste dnes řídil....

To bylo začátečnická daň. Než se člověk naučí auto ovládat, tak si musí zvyknout, jak brzdit a podobně. Byla to moje chyba, to se stává. Na okruhu takhle ty balíky slámy kupodivu nejsou. Nevím, kdo to tam rozmístil, ale docela to na té silnici překáží (smích).

Znamená to tedy, že zkušenosti z okruhu jsou hodně odlišné od toho, co jste poznal v rallyovém autě?

Hodilo se mi to při jedné nebo dvou jízdách, když bylo sucho. To bylo na asfaltu jako na okruhu. Jenže odpoledne začalo pršet a pak už je to úplně jinak. Na okruhu není vytahaná hlína, nejsou tam ty překážky.

autor: Radek Vičík | před 6 hodinami

Související články