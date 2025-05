Ogier ukázal, že nepatří do starého železa. Letos vyhrál už druhou soutěž MS

41letý Sébastien Ogier v Toyotě ovládl Portugalskou rallye a vyhrál 63. podnik světového šampionátu v kariéře. Letos už triumfoval v Rallye Monte Carlo.

Osminásobný mistr světa porazil o 8,7 sekundy Otta Tänaka v Hyundai, třetí skončil Francouzův týmový kolega Kalle Rovanperä. Fin ztratil na první místo 12,2 sekundy.

Ogier se díky zisku 86 bodů posunul na průběžné třetí místo Celkově vede Elfyn Evans z Toyoty (118 b.), na něhož ztrácí 30 bodů Rovanperä.

Ve vyčerpávajícím portugalském maratonu si Ogier dojel pro sedmé vítězství v tomto podniku - čímž překonal vlastní rekord.

Spolu se spolujezdcem Vincentem Landaïsem zvládli náročný program, který posouval limity jezdců i týmů. Po 24 rychlostních zkouškách Toyota potrvdila letošní dominanci,

Až do samého konce to však vypadalo na vítězství pro Tänaka. Estonec vedl většinu soutěže, ale kvůli poruše posilovače řízení přišel o šanci na výhru a musel se spokojit s druhým místem.

"Byl to tvrdý boj s Ottem. Bohužel to nebyl férový souboj až do cíle kvůli jeho problému. Bez toho bychom asi nevyhráli, protože byl zjevně rychlejší," přiznal Ogier.

"Ale v rallye nejde jen o rychlost. Musíte auto taky dovézt do cíle - a to se nám povedlo," dodal.

Portugalská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:48:35,9, 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -8,7, 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -12,2, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -38,5, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:41,9, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2:31,0.

Průběžné pořadí MS (po 5 ze 14 závodů): 1. Evans 118, 2. Rovanperä 88, 3. Ogier 86, 4. Tänak 84, 5. Neuville 78, 6. Kacuta 51.

Pořadí značek: 1. Toyota 258, 2. Hyundai 203, 3. M-Sport Ford 72.