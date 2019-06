Tänak vyhrál druhou soutěž MS po sobě, Kopecký byl v Portugalsku osmý

Aktualizováno před 38 minutami

Ott Tänak v Toyotě vyhrál v Portugalsku druhou soutěž světového šampionátu v rallye po sobě. Jan Kopecký s novou evolucí Škody Fabia R5 dojel osmý.

Třetím vítězstvím v sezoně se finský pilot přiblížil na pouhé dva body za lídra seriálu Sébastiana Ogiera, který s Citroënem obsadil v Portugalské rallye třetí místo. Druhý byl Thierry Neuville v Hyundai, ten v celkovém součtu sezony ztrácí na vedoucí duo pouhých deset, respektive osm bodů.

Loňský šampion WRC2 Kopecký byl druhý ve své třídě a za vítězem předchozího podniku v Chile zaostal o více než jedenáct a půl minuty. Rodák z Kostelce nad Orlicí se chystá i za dva týdny na Sardinii, kde by se měl objevit letos poprvé také Martin Prokop s Fordem Fiesta WRC.

Tanäk vyhrál Portugalskou rallye deset let poté, co právě zde debutoval ve světovém šampionátu. "Byla to jedna z nejtěžších soutěží mé kariéry. Moc si tohoto triumfu vážím," řekl v cíli nadšený Fin.

Smolařem dne byl Brit Kris Meeke, který ještě do předposlední erzety vjížděl jako druhý muž průběžného pořadí. Dostal však se svou Toyotou "hodiny" a pustil před sebe Neuvillea, v power stage pak havaroval a soutěž nedokončil.

Portugalská rallye, závod mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) 3:20:22,8, 2. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -15,9, 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3) -57,1, 4. Suninen, Salminen (Fin./Ford Fiesta) -2:41,5, 5. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta) -7:08,3, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia) -10:34,2, …8. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia) -11:41,9.