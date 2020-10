Značkové poháry v Česku skomírají. Prapor drží Peugeot v rallye

Peugeot slaví 210 let své existence. Jubilejní rok přinesl také premiéru nového speciálu 208 Rally 4. Ten by se měl stát novým náčiním Peugeot Rallye Cupu, posledního značkového automobilového poháru v Česku.

Česká republika bývala rájem značkových automobilových pohárů. Na okruzích to byl Ford Fiesta Cup, BMW 130i Challenge či několik generací Škoda Octavia Cupu, v závodech do vrchu zase Škoda Pickup Freestyle a v rallye Opel Adam Cup nebo Citroën Racing Trophy CZ. Ovšem dnes zbyl jen jeden šampionát, v němž se utkávají identické vozy: Peugeot Rallye Cup.

Do této podoby se transformoval někdejší Autoklub Peugeot Rallye Talent. Program na výchovu nových talentů v roce 2016 objevil novou domácí hvězdu a aktuálně úřadujícího mistra Evropy do 28 let Filipa Mareše.

Už tehdy se o titul bojovalo ve voze Peugeot 208 R2. Ten zůstává závodním "nádobíčkem" dodnes. Ale vývoj a nová pravidla nelze zastavit. Štafetu postupně přebírá vůz specifikace Rally 4 postavený na bázi nové "dvěstěosmičky", která se stala evropským autem roku 2020.

Francouzská značka z první vyrobené desítky toho speciálu distribuovala v červenci hned dva vozy do Česka - pro týmy Minařík Racing a Brynda Racing.

"Pro mě je teď všechno nové, největším rozdílem je pochopitelně charakteristika turbo motoru. Má obrovský zátah odspodu, musím citlivě dávkovat plyn, a to hlavně na výjezdech z pomalých zatáček, abych zbytečně neničil pneumatiky. Ale těch nových věcí a poznatků je daleko více a nejde se zaměřit pouze na jeden aspekt," liboval si po prvních testech René Dohnal.

Úřadující český šampion vozů s pohonem jedné nápravy dostal auto s výrobním číslem 003, tedy úplně první zákaznický vůz. Situace se kvůli covidu-19 ale vyvinula tak, že Dohnal i druhý pilot této novinky Robert Hordossy (ten má číslo podvozku 004) letos absolvovali jen podniky sprintrallye a "velký" šampionát zatím vynechali.

Všichni jezdci doufají, že se příští rok situace uklidní a přijde opět "normální" sezona plná domácích soutěží. Na lepší časy se připravují také u Peugeotu.

České zastoupení značky chce pokračovat v podpoře automobilových soutěží a pohár by měl být vypsán už pro nové soutěžní speciály. "Pokud všechno dopadne dobře, tak se chceme soustředit na pohár, v němž budou jezdit nové dvěstěosmy Rally 4," uvedl Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

"Er dvojka se stala legendou. Peugeot Sport nikdy neprodal tolik kusů závodního auta soukromníkům a vůz byl úspěšný na tratích celé Evropy a vlastně i světa," doplnil.