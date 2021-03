Rallyový pohár Peugeotu osvěží nový speciál, Češi budou mít dvě kategorie

Rallyový Peugeot Cup letos vstoupí do páté sezony. Organizátoři očekávají rekordní počet posádek. Vzhledem ke startu nového speciálu Peugeot 208 Rally4 poprvé vypíší dvě třídy.

Zatímco jinde v Evropě se značkový pohár se lvíčkem ve znaku pojede už jen s novou generací vozu Peugeot 208 Rally4 osazeného turbomotorem, Česko bude výjimkou. Díky možnosti využít také "dvěstěosmičky" v provedení R2 očekává promotér rekordní počet účastníků.

Předběžně se počítá s účastí až patnácti posádek. V České republice jsou momentálně tři speciály Peugeot 208 Rally4 a další tři jsou objednány. Navíc je ve hře start polských posádek, protože tam se letos 208 Cup nejede.

"Popravdě jsme vzhledem k současnému stavu opatrní, ale i tak věříme, že nás čeká velmi zajímavá sezona. Stěžejní je pro nás pochopitelně prezentace nového vozu Peugeot 208 Rally4. Osobně se však domnívám, že charakter některých českých rychlostních zkoušek může nahrávat původní generaci dvěstěosmiček, které jsou i nadále velmi agilním závodnickým nářadím," uvedl Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

Protože pohár pojedou dva odlišné speciály, budou vypsány také dvě třídy se samostatným hodnocením. Vedle toho bude vyhlášen i absolutní vítěz. Tím bude pilot, který nasbírá nejvíce bodů bez ohledu na to, ve které třídě startuje.

"Snažili jsme se vymyslet formát, který bude zajímavý pro všechny. Proto jsme pohár rozdělili do třídy Rally4 a R2. Kromě toho vyhodnotíme absolutního vítěze, což nemusí být nutně posádka s turbem. Navíc zamýšlíme podporu některého výrazného mladého jezdce do pětadvaceti let, kterému bude umožněn start v zahraničí, pokud to situace dovolí," vysvětlil manažer seriálu Jan Koudelka.

Vzhledem k trvajícím přísným opatřením proti šíření koronaviru se organizátoři rozhodli posunout start letošního Peugeot Rallye Cupu až na Rallye Šumava Klatovy, která se jede začátkem května.

"Mělo by tak být dost času k přípravě sezony, k dodání nových vozů z Francie a věřím, že i ke zdárnému zvládnutí pandemie. V kalendáři nám i přesto zůstává šest podniků, úvodní Valašku nahradíme Pačejovem, který se nám v loňském roce velmi líbil," dodal Venturini s tím, že na odměny pro účastníky poháru je pro tuto sezonu připraveno bezmála 700 000 korun.