Světový šampionát v rallye vstupuje do hybridní éry, končí speciály WRC

V Monte Carlu ve čtvrtek začne nová sezona mistrovství světa v automobilových soutěžích a zároveň i nová kapitola světové rallye. Svoji premiéru si totiž odbudou speciály s hybridním pohonem s označením Rally1, které nahradí vozy kategorie WRC. Navíc osminásobný šampion Sébastien Ogier z Francie letos plánuje nastoupit jen ve vybraných soutěžích.

Osmatřicetiletý Ogier ale i nadále spolupracuje s Toyotou a barvy japonské automobilky bude hájit i tento týden v Monte Carlu.

"Těším se, že budu mít letos více času na rodinu, ale zároveň jsem rád, že jsem zůstal u Toyoty a budu mít šanci představit se v některých rallye. Přesný plán ještě není jasný, ale udělám maximum, abych týmu pomohl v šampionátu značek i při vývoji vozu," uvedl Francouz.

"Jsem na začátku nové fáze kariéry, protože nepojedu všechny závody. Cítím se trochu jinak než obvykle, start v Monte Carlu je pro mě ale vždy výjimečný. Stále jsem závodník a chci vyhrávat, takže do toho dám maximum," podotkl osminásobný světový šampion. V Monte Carlu vyhrál rovněž osmkrát.

Toyota se po Ogierově rozhodnutí omezit závodní program rozhodla vsadit na Brita Elfyna Evanse a Kalleho Rovanperäho z Finska, součástí týmu je i další Fin Esapekka Lappi. Evans by se po dvou druhých místech v konečném hodnocení MS v předešlých dvou letech rád posunul na pozici světové jedničky. Třiatřicetiletý Velšan si ale uvědomuje, že sezona 2022 bude hodně specifická.

"Čeká nás vzrušující období našeho sportu a těším se na výzvu nových vozů. Od doby, kdy jsem poprvé testoval nový speciál, jsme udělali velký pokrok. Až v Monte Carlu se ale ukáže, jak jsme na tom ve srovnání s konkurencí," řekl Evans.

"Hodně se toho změnilo a je to čistý list papíru. Nebylo snadné přesednout z auta, které bylo skvěle vyvinuté a v němž vše snadno fungovalo, do něčeho neznámého. Dodatečný výkon z hybridního systému je obrovský rozdíl a to, jak ho zvládnete (využívat), může mít v určitých případech docela velkou cenu," podotkl.

Vedle Toyoty nasadí nové hybridní speciály i Hyundai a Ford. Tým korejské automobilky bude nadále spoléhat na Belgičana Thierryho Neuvillea a Otta Tänaka z Estonska, jedničkou Fordu by měl být Ir Craig Breen.

V Monte Carlu se ale s vozem týmu M-Sport představí i rallyeová hvězda Sébastien Loeb z Francie. Sedmačtyřicetiletý devítinásobný mistr světa se do dějiště přesunul z Rallye Dakar, v níž v minulém týdnu skončil druhý.

Na startu Rallye Monte Carlo budou i tři čeští piloti. Erik Cais a Jan Černý v monackém knížectví zahájí boje v šampionátech WRC2 a WRC3, další účast na oblíbené soutěži si připíše Martin Rada.