Michek strhnul motorku a klouzal se po dálnici. Do hry ho pomohl vrátit Engel

Martin Michek zažil v šesté etapě Rallye Dakar hororové chvilky. Nejlepšího českého motorkáře letošního ročníku vrátila do hry pomoc jeho kolegy z týmu Milana Engela.

Michek se ve slavné soutěži dokázal prosadit mezi tovární jezdce a dvakrát po sobě byl v top 10 etapových výsledků. V pátek startoval z celkové 19. pozice. Ale cestou na start ho osobní auto poslalo do dálničních svodidel.

Český jezdec musel reagovat na nečekaný manévr civilního vozu. Aby zabránil kolizi, na poslední chvíli strhl řídítka a skončil v dálničních svodidlech. Přitom si odřel motorku a po pádu ho začalo bolet rameno.

"Byla to celkem rána, totální výstup. Svezl jsem se po zemi a dolétl až do protisměru dálnice. Naštěstí nejelo žádné auto, které by mě trefilo. Byl jsem v šoku, ihned mi začalo bolet rameno," popisoval Michek okamžik, kdy mu šlo doslova o život. "Frajer, co řídil to auto, ani nezastavil. Možná mě neviděl, nevím. Musel jsem se sebrat a dojet na start."

I přes nehodu se dostal na start. Aby nebyl penalizován, vyjel na své poničené KTM do měřeného úseku, ale okamžitě se vrátil zpět za Milanem Engelem. Parťák z týmu Orion-Moto Racing Group mu pak pomohl s opravou.

"Motorka byla poškozená a zohýbaná. Špatně na tom byla hlavně řídítka, stromeček s navigací, řadička, kolo. Urval jsem spodní kryt motoru a několik dalších částí," popisoval závodník škody na svém modro-žlutém stroji.

I za cenu vlastní časové ztráty se druhý člen týmu zapojil do pomoci a společnými silami uvedli KTM do provozuschopného stavu.

"Celá situace byla velmi nepříjemná. Martin (Michek) byl po nehodě před startem opravdu otřesený, Furt běhal kolem své motorky, pak si musel sednout. Ihned jsem mu pomohl a něco alespoň opravil," vysvětlil Engel.

Na prvním mezičase Michek nabral několikaminutovou ztrátu, podobně jako Engel. Naštěstí pro ně byla měřená "erzeta" po sto kilometrech kvůli špatnému stavu trati zkrácena.

"Moc se mi ulevilo, nemohl jsem jet zcela naplno. Dával jsem si pozor na technický stav motorky a poslouchal každý zvuk z ní. Hlavně že jsme v cíli a můžeme pokračovat dál. To je nejdůležitější," sdělil Michek, který byl v etapě klasifikován na 39. místě a v celkovém pořadí je stále devatenáctý.

Po etapě absolvoval ještě preventivní vyšetření. "Jsem ready. Pojízdný rentgen neodhalil žádnou zlomeninu," radoval se 33letý závodník.

Engel byl v pátek na 111. pozici. Celkově je na 36. místě, ale co je důležitější, drží si druhé místo v kategorii motocyklistů bez asistence Original by Motul.