Stará láska nerezaví. Prokop se chce vrátit do MS v rallye, začal vybírat nový vůz

Rozloučení s Rally na Sardinii, ale také s “aktivní službou” Fiony Fiesty WRC a pokoukávání po nové technice 🧐 No prostě...vypadá to na návrat do rally 🤩🔥 Tak co fandové, jakou R5ku pořídíme? #martinprokop #mpsports #teamorlen #orlenteam #benzina #mogul #dobrehusty #wrc #rally #gofiona #goshrek #sardegna #rallyitalia #fordfiesta #fiestawrc