Kopecký ovládl Rallye Šumava Klatovy, Pecha zastavily technické problémy

Úřadující český šampion Jan Kopecký ovládl Rallye Šumava Klatovy a dostal se do čela průběžného pořadí domácího mistrovství v automobilových soutěžích. Druhý skončil s více než minutovým odstupem Dominik Stříteský, který porazil o 1,2 sekundy třetího Filipa Mareše.

Kopecký vyhrál sedm z dvanácti rychlostních zkoušek druhého podniku českého šampionátu, do čela se ale dostal až dvě erzety před koncem, kdy ze hry o vítězství vyřadily technické problémy Václava Pecha.

"Byla to krásná soutěž. Opravdu těžká. Náročné podmínky. Především v sobotu se to hodně měnilo. Trať byla suchá, pak některé vložky mokré, pak zase sucho. Fakt zajímavé," uvedl Kopecký pro Českou televizi. "Poté, co Vašek vypadl, bylo to jen o tom bezpečně dojet do cíle," dodal pilot vozu Škoda Fabia Rally2 Evo.

Osminásobný domácí mistr bojoval s dlouholetým rivalem o vedení od začátku 56. ročníku rallye. Pech si náskok vybudoval ve druhé a čtvrté rychlostní zkoušce, kdy Kopeckého porazil vždy o sedm sekund. V polovině druhé etapy ale Pecha zastavila porucha hydrauliky.

"V servisu jsme udělali běžnou údržbu, ale bohužel přestal fungovat pohon na všechny čtyři kola a s tím nemá cenu jet dál. Vůbec nevíme proč. Není to 4×4 a hlavně to nebrzdí, takže se nedá jet rychle. Proto jsme odstoupili," řekl Pech.

Po Pechově odstoupení si Kopecký bez problémů dojel pro sedmé vítězství na nejstarší české rallye, o druhé místo bojovali Stříteský s Marešem. Zkušenější Mareš dokázal dnes Stříteského porazit ve všech měřených testech, v celkovém součtu ale za ním těsně zaostal.

"Vyšlo to nad očekávání. Výsledek, který se nám podařil, jsme nečekali. Mysleli jsme, že pojedeme za trojicí. Včera to vypadalo, že budeme bojovat s Filipem o třetí místo, po Vencově odstoupení jsme druzí," řekl Stříteský, jenž vyrovnal své maximum v MČR.

"S Filipem to byl nervy drásající souboj. Po kousíčku nás sjížděl, každou erzetu nám kousek dal. Věděl jsem, že mu to asi nebudeme schopni vrátit zpět, tak jsme se snažili, ať je rozdíl co nejmenší. A podařilo se," radoval se Stříteský v televizním rozhovoru.

Třetím dílem MČR bude Rallye Český Krumlov 20. a 21. května.

Rallye Šumava Klatovy, závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:26:34,7, 2. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:02,9, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:04,1, 4. Březík, Krajča -1:48,2, 5. Talaš, Šmíd (všichni Škoda Fabia R5) -2:55,6, 6. Cvrček, Novák (Škoda Fabia Rally2 Evo) -3:11,5, 7. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 Evo) -4:02,1, 8. Vlček, Novák (Hyundai i20) -5:07,9.