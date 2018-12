Místo tanků krotil pilot Štochl v Bělé koně pod kapotou. Jízdu ve Fabii R5 si užívá

před 40 minutami

Zatímco dřív se mezi Bělou pod Bezdězem a Ralskem proháněly po vojenském prostoru sovětské tanky, dnešek patří v Motorlandu Bělá silným závodním strojům. A byť má Škoda Fabia R5 v rukou soutěžního pilota Karla Štochla nejméně o 500 koní méně než tank T-72, českému jezdci by stačilo trochu polechtat plyn a jeho speciál by zmizel z dostřelu obrněnce. To naštěstí nebylo potřeba, protože Štochl nebyl na manévrech, ale trénoval na sobotní Pražský rallyesprint.

Bylo to jak rutina. Nasadit jiné pneumatiky, mechanici si pohráli s nastavením a posádka vyrazila na testovací okruh. Ten je kombinací asfaltu a šotoliny, nechybí ani padáček dolů a následné převýšení. To vše se několikrát opakovalo, pak Štochl svezl i některé hosty a také kameramana deníku Aktuálně.

Cílem čtvrtečního dopoledního testu bylo nejen si "osvěžit" řízení, ale hlavně nadupaný speciál Škoda Fabia R5 co nejlépe připravit na podmínky specifické, prakticky městské, rallye.

"Je to pro celý náš tým domácí soutěž, tak se chceme ukázat v co nejlepším světle. Na Pražském rallye sprintu bylo zvykem, že se moc nezávodilo. To se v poslední letech sice změnilo, ale my si to tam jedeme užít," vysvětlil pilot a zároveň šéf týmu Štochl Engineering & Racing.

V Motorlandu Bělá bylo ve čtvrtek rušno. Před polednem, kdy se Štochl a spol. začali balit, dorazily do areálu hned dva další kamiony plné závoďáků.

Ale zpátky k našemu hlavnímu hrdinovi. 41letý jezdec přiznává, že závodění je pro něj povolenou drogou. "Na rallye jsme chodil odmala s tátou a vždycky jsem toužil si tento sen splnit. Teď se mi podařilo mít takovou základnu, že mohu nejen soutěžit, ale mít i kvalitní vůz," uvedl jezdec, jehož už sedm sezon naviguje sympatická Adéla Vacková.

Po autě s jednou poháněnou nápravou a produkčním vozu Štochl v letošní sezoně usedl do Škody Fabia R5. A na svůj červeno-černý speciál nedá dopustit.

"Je to nejlepší závodní auto, jaké Škoda zatím udělala. Byl to pro nás velký skok, a o to větší je radost, že jsme se hned v úvodní sezoně dostali do první desítky výsledkové listiny soutěží českého šampionátu," pochlubil se jezdec.

V příští sezoně by rád pokračoval v nastoupeném trendu. "Na autě je pořád co zlepšovat. My jsme ale poloprofesionální tým, takže jsou naše zdroje omezené. Hlavní pro mě je, aby mi rallye dávala radost," zakončil Štochl své povídání.