Japonskou rallye vyhrál Neuville, druhé místo v MS však uhájil Tänak

Kytarista a zakládající člen britské punkové skupiny The Clash Keith Levene zemřel v pátek ve svém domě v Norfolku ve věku 65 let, oznámila britská média s odvoláním na hudebníkovy přátele. Levene, který měl rakovinu jater, zanechal po sobě dědictví v podobě trvajícího vlivu na britskou rockovou hudbu, napsal list The Guardian.

"Keith byl bezpochyby jedním z nejvynalézavější, nejodvážnějších a nejvlivnějších kytaristů všech dob," napsal spisovatel Adam Hammond, který smrt svého přítele oznámil.