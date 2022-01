"Kde je naše učitelka matematiky? Podívejte se, ona vyhrála Rallye Monte Carlo!"

Stačila jediná soutěž a z učitelky matematiky Isabelle Galmicheové se stala hvězda. Francouzská navigátorka se v 50 letech stala po boku Sébastina Loeba vítězkou Rallye Monte Carlo a teprve třetí ženou, která jako spolujezdkyně vyhrála podnik mistrovství světa.

Učitelka matematiky z Bethoncourtu se svému okolí riskantním koníčkem nikdy moc nechlubila. Žáci sice věděli, že předposlední lednový týden má volno, ale až ze sportovních zpráv zjistili, proč za ni zaskakoval suplující učitel.

Galmicheová usedla na "horké sedadlo" vedle devítinásobného mistra světa 47letého Loeba a navigovala ho k jeho osmému triumfu na slavné Rallye Monte Carlo.

Sama se v padesáti stala nejstarší navigátorkou, která kdy stála na nejvyšším stupínku podniku MS.

"Je to šílené. Nevím, co na takový úspěch říct. Už to, že jsem mohla startovat se Sébastienem (Loebem), bylo skvělé. A teď ještě vítězství! Jestli do školy přivezu ukázat vítěznou trofej? Asi ne," zůstala učitelka dál skromná i po triumfu v nejslavnější automobilové soutěži světa.

Není to tak, že by Francouz svoji krajanku z východu země oslovil jen tak náhodou. Znají se už docela dlouho. "Potkali jsme se poprvé v roce 2012 přes společného známého, závodníka Laurenta Vianu. Seb (Loeb) zjistil, že jsem navigátorka, a když nemohl jeho stálý kopilot Daniel Elena na testy, tak jsem s ním jezdila já," vysvětluje Galmicheová.

K společné "ostré" premiéře ale došlo až minulý týden. Loebův dosavadní navigátor Elena ukončil kariéru, zatímco on sám se naopak rozhodl pro debut v novém speciálu Ford.

"Už někdy v říjnu mi Sébastien Loeb volal a ptal se, jestli mu nechci na Monte číst noty. Nejdřív jsem si myslela, že si dělá legraci. Když mě ujistil, že je to vážně míněná nabídka, byla jsem v sedmém nebi. Připadlo mi to jako ten nejlepší předčasný dárek pod stromeček. Jet Rallye Monte Carlo a jet ho s ním, co bych si mohla přát víc?" uvedla navigátorka, která absolvovala sedmou soutěž mistrovství světa.

Poprvé to však bylo v autě té nejvyšší specifikace a poprvé se její posádka zapojila do boje o vítězství. Ten dopadl pro duo Loeb - Galmicheová v klání s obhájcem titulu Sébastienem Ogierem úspěšně.

"Být navigátorkou v tak skvělém autě, jako jsou nové speciály Rally1, není vůbec lehké. Na čtení rozpisu máte málo času. Samozřejmě jsem nasbírala hodně zkušeností ve francouzských soutěžích, ale v mistrovství světa je to náročnější," řekla navigátorka, která byla v letech 2008 a 2009 účastníci zlínské Barum Rallye.

Galmicheová se v neděli stala teprve třetí ženou, která coby spolujezdkyně vyhrála podnik světového šampionátu. Před ní se to povedlo pouze její krajance Michèle Espinosi-Petitové startující pod přezdívkou "Biche" (dvakrát) a Italce Fabrizii Ponsové (pětkrát).