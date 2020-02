Mareš si na švédském sněhu a ledu splní svůj světový rallyový sen

Filip Mareš po zisku titulu juniorského mistra Evropy postoupí o stupínek dál, v půlce února bude ve Švédsko rallye debutovat ve světovém šampionátu. Pro svoji premiérovou soutěž na sněhu dostane jeho Škoda Fabia R5 Evo novou kamufláž.

"Titul jsem získal za pět minut dvanáct," řekl s úsměvem a připomněl tak, že šampionem do 29 let se stal ve věku o rok nižším.

Minulostí ale rodák z Mladé Boleslavi nežije a pilně se chystá na novou sezonu. "Plány jsou krásné, moc se těším," uvedl.

Hned první plánovaná soutěž bude skokem rovnou mezi elitu. Mareš se totiž ve Švédské rallye poprvé poměří s účastníky mistrovství světa. Na startovní listině tradiční sněhové a ledové soutěže bude jediným Čechem.

"Je to splnění velkého snu. Ke startu ve Švédsku jsme došli postupně. Je to úkol, ke kterému se chci postavit čelem. Chci podat co nejlepší výkon a soutěž si užít," uvedl jezdec týmu ACA Škoda Autoklub Teamu.

To, že se ve Skandinávii kvůli nedostatku sněhu pojede na zkrácené trati, českého jezdce mrzí. "Je to samozřejmě škoda. Organizátorům to nezávidím. Staly se věci, které nemohou ovlivnit. Jsem moc rád, že to nezabalili úplně."

Vedle debutu ve světovém šampionátu čeká Mareše také vůbec první rallye na sněhu a ledu. Pneumatiky s hrotem si premiérově vyzkoušel o víkendu v rakouském Zell am See na show GP Ice Race. Tam byl jedním ze čtyř pilotů v barvách týmu Škoda Motorsport.

"Byla to nádherná akce. Šlo hlavně o show pro diváky, ale i tak jsem najel cenné kilometry na ledu," pochvaloval si pilot, který v rallye jezdí vozem z dílem Romana Kresty.

"Roman má špičkový tým. Je vždycky příjemné potkat se s takovými zapálenými lidmi. I pro ně bude účast v soutěži světového šampionátu splněním snu," ocenil tým pětinásobného českého šampiona a účastníka 38 podniků MS.

O tom, co bude po Švédsku, Mareš zatím příliš mluvit nechce. "Naše plány budou vznikat za pochodu. Už teď je jasné, že se zúčastním tří seriálů. Určitě pojedu první soutěž ME na Azorách a taky Barum rallye, která je vedle evropského šampionátu také součástí českého mistrovství," prozradil pilot.

Jezdce pro svět "velkých" soutěží připravil projekt Autoklub Rallye Talent, v němž Autoklub ČR spolupracoval s českým zastoupením automobilky Peugeot, je nadále členem elitního klubového ACCR Czech Talent Teamu a také reprezentantem České republiky.

"Osobně jsem velmi potěšen z průběhu a vývoje našeho společného projektu. Bavilo mě sledovat Filipův vstup mezi českou soutěžáckou elitu a výkony prvních dvou sezon předčily naše očekávání. Nyní je z posádky Filip Mareš - Jan Hloušek profesionální dvojice, o které, pevně věřím, ještě hodně uslyšíme," uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.