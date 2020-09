"Velká věc pro Estonsko." Tänak ovládl rallye před domácími fanoušky

Ott Tänak v Hyundai splnil slib daný svým fanouškům a vyhrál Estonskou rallye, která se letos poprvé jela jako součást světového šampionátu v automobilových soutěžích.

Za obhájcem titulu skončil po nedělní závěrečné 17. rychlostní zkoušce ze ztrátou více než 22 vteřin jeho týmový kolega Craig Breen a o dalších skoro pět vteřin lídr šampionátu Sébastien Ogier s Toyotou.

"Musím se trochu nadechnout. Byla to výzva dotáhnout vítězství až do cíle. Jsem šťastný, že jsem vyhrál první světovou rallye doma. I když jsem měl výhodu domácího prostředí, nebylo to lehké. Věřím, že to je pro Estonsko velká věc," řekl v cíli spokojený domácí pilot, který oslavil první vítězství za volantem vozu Hyundai. Do korejského týmu přešel před letošním ročníkem z Toyoty.

Ogier má po čtyřech podnicích letošního zkráceného kalendáře 79 bodů. Druhý je další pilot Toyoty Elfyn Evans (70). Tänak, jenž nedokončil úvodní Rallye Monte Carlo, se s 66 body posunul už na třetí místo.

Seriál pokračuje 18. až 20. září Tureckou rallye. V kalendáři jsou pak zatím už jen říjnové podniky v Itálii a Belgii.



Estonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) 1:59:53,6, 2. Breen, Nagle (Ir./Hyundai i20) -22,2, 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris) -26,9, 4. Evans, Scott (Brit./Toyota Yaris) -41,9, 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -1:18,7, 6. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta) -2:39,6.

Průběžné pořadí MS (po 4 ze 7 soutěží):

1. Ogier 79, 2. Evans 70, 3. Tänak 66, 4. Rovanperä 55, 5. Neuville (Belg./Hyundai i20) 42, 6. Suninen 34.

Pořadí týmů:

1. Toyota 137, 2. Hyundai 132, 3. M-Sport Ford 83.