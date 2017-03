Už žádné smrtelné nehody. Sezona české rallye startuje s důrazem na bezpečnost diváků

před 1 hodinou

Hodně zábavy a žádné mimořádné události. Tak by si měli čeští fanoušci užít domácí šampionát v rallye, který startuje víkendovou Valašskou rallye. Organizátoři z Automotoklubu i jednotliví pořadatelé kladou na bezpečnost diváků mimořádný důraz a jejich pořadatelský systém kopíruje i svět WRC.

Praha - Víkendovou Valašskou rallye počínaje a říjnovou Rallye Příbram konče čeká domácí fanoušky automobilových soutěží sedm chodů domácího šampionátu, který letos nese oficiální název TrueCam MČR v rallye.

Od tragédie v Lopeníku před pěti lety, kdy vůz vyletěl mimo trať a zabil čtyři dívky, je bezpečnost fanoušků a kvalitní práce traťových komisařů alfou a omegou české rallye.

"Pořadatelé a oficiální činovníci během zimní pauzy absolvovali všechna povinná školení. Klademe velký důraz na to, aby nově přijatá bezpečností opatření byla úspěšně uvedena do praxe. Pracujeme na jakémsi celoživotním vzdělávání činovníků a všech, kteří se na rallye podílejí," uvedl Tomáš Kunc, viceprezident pro automobilový sport v Autoklubu ČR.

Pořadatelské skupiny se účastní více soutěží

Ale Autoklub šel ještě dál a vedle tradičních školení vydal speciální bezpečnostní manuál, který je návodem pro pořadatele rallye, jak uspořádat bezproblémovou soutěž. Pro samotné traťové komisaře vzniklo speciální video imitující situace, které se v průběhu soutěže mohou přihodit, a zároveň ukazuje jejich správná řešení.

Vedle místních pořadatelů vznikají pořadatelské skupiny, které účastní většího množství soutěží a jsou tak díky svým zkušenostem připraveni rychle reagovat na případné mimořádné události.

"Pořadatel z Rallye Šumava absolvuje další tři, čtyři soutěže nebo rovnou všechny podniky šampionátu i sprintrallye. Ředitel závodu si na další rallye vyzkouší jinou pozici související s bezpečností. A tak všichni čerpají nové zkušeností," prohlásil Adam Eliáš z Autoklubu.

Svět se snaží odkoukat české postupy

Podle generálního sekretář Federace automobilového sportu AČR (FAS) je sice práce na bezpečnosti soutěží nikdy nekončící cestou, ale současné tuzemské standardy zajímají o organizátory světového šampionátu.

"Jsme rádi, že se v českém prostředí podařilo vybudovat takový tým pořadatelů, kteří drží pevně mezi sebou, a všichni se respektujeme. Myslím, že v tom jsme napřed před mistrovstvím světa. Tam se věci takhle řešit nedají a apel se klade na jiné záležitosti. A některé věci, které odkoukají od nás, v MS potají implementují," dodal Eliáš.

S tím souhlasí i obhájce titulu českého šampiona Jan Kopecký: "U nás je to na špičkové úrovni a v posledních několika letech je vidět velký krok dopředu, co se bezpečnosti rallye týče. V Monte Carlu byl po tragédii v první rychlostní zkoušce totální chaos," prohlásil tovární jezdec Škody Motorsport.

Apel na fanoušky od hvězd

Své se o správném chování během automobilových soutěží dozvědí i samotní diváci. Základem je bezpečnostní desatero, tedy přehled míst, kam se fanoušek nesmí postavit.

A není to je prostor vyznačený oním pověstným "mlíkem", tedy barevnou plastovou páskou. Jde na příklad o prostor před pevnou překážkou nebo pod úrovní vozovky, pokud není dostatečně vzdálena od trati.

Také fanoušci se mohou o bezpečnosti poučit ze speciálního videa, jehož natáčení se účastnily domácí rallyové hvězdy v čele s Martinem Prokopem a Janem Kopeckým.

"Valaška" jde v kontrole příkladem

Ani organizátoři jednotlivých podniků nechávají nic náhodě, což dokládá příklad vedení blížící se Valašské rallye. Tam se rozhodli netradičně rozdělit funkci předsedy organizačního výboru a ředitele rallye.

"Loni to fungovalo tak, že jsem jako předseda organizačního výboru využíval vozidla ředitelství soutěže, projížděl celou trať a kontroloval všechny náležitosti včetně toho, jestli jsou všichni pořadatelé na svém stanovišti. Pravidelně jsem komunikoval s ředitelem a průběžně jsme vše řešili. To vše byl nad rámec pravidel, podle nichž před startem erzety jedou vozidla kontrolující aktuální situaci. Takže to je vlastně taková kontrola kontroly," vysvětlil Jaromír Tomaštík, šéf organizačního týmu Valašské rallye.

