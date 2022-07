Kopecký potvrdil, že je králem "Bohemky". V Mladé Boleslavi vyhrál už podesáté

Favorizovaný Jan Kopecký ovládl podesáté v kariéře Bohemia rallye Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý skončil s odstupem 30 sekund Rakušan Simon Wagner, třetí Dominik Stříteský.

Úřadující český šampion ale musel o jubilejní vítězství v pátém závodě domácího seriálu tvrdě bojovat. Po ranní špatné volbě pneumatik se hned při první rychlostní zkoušce zvýšila jeho ztráta na Václava Pecha na šest sekund, Kopeckého dlouholetý rival ale následně kvůli technické poruše odstoupil.

"Zadřela se nám kladka na motoru, přes kterou běží řemen alternátoru a vodní pumpy. To rozcupovalo řemen, a i když jsme se ho snažili vyměnit, protože jsme ho vezli s sebou, tak jsme zjistili, že kladka se netočí a dál by to nejelo," řekl Pech České televizi.

Kopeckého vzápětí předstihl i Filip Mareš, ani on ale do cíle nedojel. Kopecký se k němu v odpolední části přiblížil na 2,5 sekundy a následně i Marešovi vypověděla službu technika. Osminásobný domácí mistr byl ale v posledním testu podle mezičasů rychlejší a do čela by se tak zřejmě posunul i bez Marešova odstoupení.

Dalším závodem MČR bude Barum Czech rallye Zlín, která se uskuteční od 26. do 28. srpna.

Bohemia rallye Mladá Boleslav, závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Hloušek 1:31:04,0, 2. Wagner, Winter (Rak./oba Škoda Fabia Rally2 Evo) -30,8, 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:23,8, 4. P. Semerád, Persein (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:37,3, 5. Březík, Krajča -2:04,8, 6. Jirásek, Machů -4:49,7, 7. K. Trojan, Jůrka (všichni Škoda Fabia R5) -5:44,1, 8. M. Vlček, Skripová (Hyundai i20 R5) -6:12,0.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 291, 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo) 204, 3. Stříteský 168.