Za polárním kruhem triumfoval Tänäk, ve sněhové pasti se nechal nachytat i Ogier

Ott Tänäk v Hyundai vyhrál Arktickou rallye a po vypadnutí v Monte Carlu se vrátil do boje o titul. Jeho největší rival, obhájce titulu Sébastien Ogier, přišel o vedení v šampionátu, do čela se dostal jiný pilot Toyoty - Kalle Rovanperä.

Za Tänäkem byl po nedělní závěrečné desáté rychlostní zkoušce klasifikován jako druhý Rovanperä, třetí skončil Thierry Neuville s dalším Hyundai.

"Když se objevíte na nové soutěži, nikdy nevíte, co od ní čekat. Je to domácí hřiště továrního týmu Toyota a cítili jsme proto určitý tlak. Ale na konci to byl povedený závodní víkend - jen jedna chyba v sobotu," hodnotil Tänäk svůj výkon na Arktické rallye.

Pro Ogiera se jako kritické ukázaly poslední stovky metrů závěrečné sobotní rychlostní zkoušky. Francouz najel do sněhové bariéry a uvízl v ní. "V poslední opravdové zatáčce dne jsme vletěli do bariéry. Na tenhle víkend chceme raději zapomenout," uvedl sedminásobný mistr světa.

Do posledních dvou testů mohl nastoupit jen díky pravidlu Super rallye, ale s velkou ztrátou. Vítěz úvodní soutěže sezony v Monte Carlo skončil až v druhé desítce výsledkové listiny a bodoval jen pátým místem v závěrečné Power Stage.

Do čela šmapionátu se tak s 39 body prodral jeho týmový kolega Rovanperä , druhý Neuville na něj ztrácí jen čtyři body, třetí Ogier sedm. Tänäka s 27 body posunul finský triumf na páté místo.

Podobný problém jako veterána Ogiera potkal v neděli v závěrečné Power Stage jeho o 13 let mladšího krajana Pierra-Loui Loubeta. Ten měl ale víc štěstí a se svým Hyundai ztratil po projížďce zavějí "jen" asi 15 vteřin.

Mnohem větší smůlu měl ještě o pět let mladší Oliver Solberg. Talentovaný Nor v boji o vedení v Super Stage také těsně před jejím koncem "zakopl" o sněhovou bariéru. S aktuálním lídrem Ogierem prohrál o 14,7 vteřiny.

