Neuville vyhrál drtivým finišem Argentinskou rallye, Evanse porazil o pouhých sedm desetin

Thiery Neuville se stal prvním jezdcem, který v letošní vyrovnané sezoně světového šampionátu v automobilových soutěžích dokázal vyhrát dvě rallye. Elfyna Evanse přitom pokořil až v závěrečné rychlostní zkoušce zvané El Condor.

Cordóba - Thierry Neuville v Hyundai dokázal až v poslední rychlostní zkoušce vybojovat vítězství v Argentinské rallye. Pátou soutěž MS v ralyle přitom od druhého měřeného testu vedl Elfyn Evans s Fordem. Mladý Brit v nedělní etapě přišel o svůj náskok a v cíli byl poražen o 0,7 vteřiny. Třetí skončil Ott Tänak s dalším Fordem.

Neuville se v letošní extrémně vyrovnané sezoně s vozy postavenými podle změněných technických pravidel stal prvním jezdcem, jenž vyhrál dvě soutěže. Belgičan triumfoval v předchozí Korsické rallye.

Dal jsem do toho všechno. Neměl jsem už dobré gumy, protože v těch předchozích dvou zkouškách jsem do toho šel taky naplno. I kdybych nevyhrál, udělal jsem maximum," řekl Neuville, který do posledního dne vstupoval se ztrátou 11,5 sekundy a v každém ze tří testů Evanse porazil.

Evans byl z těsné porážky zdrcený, po 18 erzetách a 358 měřených kilometrech mu zbyly oči pro pláč. "Jsem hotový z toho malinkého rozdílu. Teď je to těžké přijmout, ale jsem si jistý, že mě to posílí. Udělal jsem drobnou chybu, trefil jsem můstek a to byl možná ten rozdíl. Po tak jasném vedení po pátku… Musím se z toho poučit," řekl Evans, jenž si druhým místem vyrovnal maximum z předloňské Francouzské rallye. V této sezoně byl dosud nejlépe šestý.

Argentinská rallye, pátý podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 3:38:10,6, 2. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta) -0,7, 3. Tänak, Järveoja (Est./Ford Fiesta) -29,9, 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -1:24,7, 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -1:48,1, 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -7:42,7.

