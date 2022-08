Pilot rallye předjížděl kolonu. Zastavila ho policie a ještě dostal vteřiny navíc

Adrien Fourmaux poznal bdělost a ostražitost belgických policistů. Během Ypres Belgické rallye spěchal na start rychlostní zkoušky a přitom předjel kolonu aut. Čas neušetřil, místo toho následoval trest.

I piloti rallye musí při přejezdu mezi měřenými testy dodržovat dopravní předpisy. Své o tom ví tovární pilot Fordu Adrien Fourmaux.

Francouzský jezdec spěchal na start sobotní patnácté rychlostní zkoušky, když se ocitl v dopravní zácpě. Protože by za pozdní příjezd následovala časová penalizace, 27letý závodník nelenil a rozhodl se kolonu objet.

Ale to neměl dělat. Počínání modro-fialového Fordu si povšimli belgičtí policisté a Fourmauxe zastavili. Dohadování s muži zákona ho stálo drahocenný čas, takže na start dorazil stejně o dvě minuty později. To v řeči pravidel MS v automobilových soutěžích znamená trest ve výši dvacet vteřin.

"Zastavila nás policie, když jsme předjížděli velkou frontu aut jedoucích na kruhový objezd. A to se jim nelíbilo. Než jsme si to vyříkali, chvíli to trvalo. Proto jsme se pak o dvě minuty opozdili na časové kontrole. Je to docela frustrující," prohlásil naštvaný Francouz, který chtěl proti vyměřené penalizaci protestovat.

Ale ani případné odečtení inkriminovaných dvaceti sekund, by mu nakonec nebylo nic platné. V neděli na trati předpolední "erzety" Belgické rallye totiž havaroval a musel odstoupit.