Michek zůstává nejlepším českým motorkářem, ale těší se na techničtější etapy

Motocyklový jezdec Martin Michek byl devatenáctý ve 3. etapě Rallye Dakar a v průběžném pořadí klesl na 17. místo. Novým lídrem je Skyler Howes z USA.

Michek zůstává i po úterní smyčce se startem i cílem ve Vadí ad-Davásiru nejlepším českým motorkářem v letošním ročníku slavné rallye.

"V prvních 30 kilometrech jsem narazil na takovou skálu, která nešla pomalu ani vyjít. Popral jsem se s ní, vylezl až úplně nahoru, ale ztratil jsem asi dvě minutky. Jinak trať byla šíleně rychlá, po rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami. Doufám, že další etapy budou pomalejší, techničtější," uvedl v cíli 630 km dlouhé třetí etapy, v níž měřila rychlostní zkouška 403 km.

Handicapem jezdce Orion Moto Racing Group je totiž výkon motocyklu. "Továrním závodníkům to po rovince jede v průměru o 15 km/h rychleji, na 100 kilometrech to může dát rozdíl třeba 15 minut. A dneska to bylo bohužel hodně rovinaté, duny byly tak z deseti procent," podotkl Michek.

V průběžném pořadí klesl na 17. místo. "S umístěním v top 20 jsem spokojený velmi," dodal.

Michkova týmového kolegu Milana Engela zpomalil strach o palivo. " Ke konci jsem měl maximálku 166 km/h, ale bylo to jenom chvilku. Jinak jsem po těch písčitých plání jel v průměru kolem 130 až 140 km/h. Měl jsem strach, aby mi nedošel také benzín, trošku jsem zpomalil. To mě stálo umístění a cenné minutky. Možná jsem to měl risknout a jet na plný plyn. Ale je to ještě dlouhý závod," řekl v cíli.

V úterní etapě byl nejrychlejší dvojnásobný vítěz Dakaru, Američan Toby Price s KTM, Michek na něj ztratil 17 minut.

Američan Howes na KTM v boji o vedení využil zaváhání řady jezdci z čela výsledkové listiny. V úterý výrazně ztratili dosavadní lídr Joan Barreda, druhý Ricky Brabec (oba na Hondě) i třetí Pablo Quintanilla s Husqvarnou,

Ve středu čeká účastníky Dakaru čtvrtá etapa z Vadí ad-Davásir do hlavního města Rijádu. Cesta do hlavního města Saúdské Arábie bude dlouhá 813 km, z toho bude 337 měřených.

Aktualizujeme…