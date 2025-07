Bohemia rallye v Mladé Boleslavi vyhrál Rakušan. Novým lídrem seriálu je Mareš

Rakouský jezdec Simon Wagner vyhrál Bohemia rallye Mladá Boleslav a připsal si druhý triumf v letošní sezoně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích.

Novým lídrem seriálu je díky druhému místu Filip Mareš, který v čele pořadí vystřídal Jana Kopeckého. Ten na tradiční rallye skončil až šestý. Třetí místo vybojoval úřadující šampion Dominik Stříteský.

Čtvrtý díl letošního MČR ovlivnily defekty. V sobotu ztratil přes 30 sekund Mareš, dnes dopadli ještě hůře Kopecký a Erik Cais. Oba prorazili pneumatiku na nejdelší rychlostní zkoušce rallye "Radostín", museli vyměnit kolo a Kopecký ztratil přes dvě minuty, Cais ještě o jednu více.

"Byla to jedna z náročnějších Bohemek, počasí bylo šílené. Čekali jsme, že alespoň dnes se svezeme na suchu, ale nakonec to tak nebylo. Udělal jsem hloupou chybu, trefil podklad od anticutu a prorazil kolo, čímž jsem přišel o možné lepší umístění," řekl Kopecký České televizi.

Desetinásobný český mistr po defektu klesl až na průběžně deváté místo, ještě se ale posunul vpřed. "Jsme zklamaní a můžu za to já," dodal bývalý tovární jezdec Škody.

Naštvaný kvůli zbytečné chybě byl i Mareš. "Byla to malá chyba, která nás vyřadila ze hry o vítězství," litoval již v sobotu večer na sociálních sítích. Pilot vozu Toyota GR Yaris Rally2 byl po první etapě šestý, dnes pořadím výrazně poskočil a za Wagnerem nakonec zaostal o 29 sekund.

"V závěru jsme chtěli ještě zabojovat o etapové vítězství, ale ani to neklaplo. Byla to těžká rallye a sobotní chyba mě strašně mrzí. Na druhou stranu jsem pyšný na celý tým, že jsme to nevzdali a vybojovali bednu," řekl Mareš.

Wagner vyhrál pět z 13 rychlostních zkoušek a v závěru již především kontroloval pozici. Rakouský pilot v Mladé Boleslavi navázal na výhru z úvodní Rallye Šumava Klatovy.

"Byla to hodně zajímavá rallye. Těšili jsme se na ni a jsme nadšení, že jsme dokázali vyhrát. Hodně to klouzalo, někteří jezdci udělali chyby, ale my jsme odvedli dobrou práci," řekl Wagner a dodal, že nechybovat bylo klíčem k úspěchu.

Český šampionát bude pokračovat v polovině srpna. Na programu bude Barum Czech rallye Zlín, která je i součástí mistrovství Evropy.

Bohemia rallye Mladá Boleslav, závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) 1:29:56,7, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -29,2, 3. Stříteský, Kučera (Škoda Fabia RS Rally2) -36,0, 4. Kundlák, Baran (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -1:44,7, 5. Cvrček, Těšínský -2:11,1, 6. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) -2:13,8.

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 176, 2. Kopecký 175, 3. Wagner 164.