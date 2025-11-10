Moto

Piastri připravil fanoušky o burger zdarma. Chabé výsledky ničí reklamní akci

Radek Vičík Radek Vičík
před 2 hodinami
Australský burgerový řetězec přišel s odvážnou nabídkou: kdykoli Oscar Piastri vystoupí v závodě formule 1 na stupně vítězů, fanoušci dostanou burger zdarma. Jenže když výsledky přestaly přicházet, musela se i akce změnit.
Oscar Piastri, McLaren
Oscar Piastri, McLaren ve VC Brazílie F1 2025
Havárie Oscara Piastriho v McLarenu během sprintu v rámci VC Brazílie F1 2025
Oscar Piastri a Lando Norris (McLaren) ve VC Singapuru
Oscar Piastri, McLaren a Charles Leclerc, Ferrari ve VC Itálie F1 2025 Zobrazit 9 fotografií

Zpočátku šlo o povedený marketingový tah. Mladý jezdec McLarenu měl za sebou skvělé výkony a nadějně rozjetou sezonu. Po každém jeho pódiovém umístění měl v provozovnách společnosti Grill’d následovat burger zdarma - jednoduchý, ale účinný způsob, jak propojit rychlost na trati s chutí na talíři.

Jenže Piastriho forma výrazně klesla. Poslední pódium si připsal 7. září v Monze, od té doby přišla série nevýrazných výsledků a dokonce i ztráta vedení v šampionátu ve prospěch týmového kolegy Landa Norrise. S tím, jak se šance na stupně vítězů vzdalovaly, měnil se i tón kampaně.

Místo slibovaných burgerů zdarma teď zákazníci dostávají alespoň slevy nebo drobné odměny, bez ohledu na to, jak Piastri závodí. Grill’d tím ukazuje, jak rychle může nadějné partnerství s hvězdou narazit na limity reality.

Šéf týmu McLaren Andrea Stella přesto zůstává optimistický: "Ve druhé a třetí části závodu v Sao Paulu bylo naše tempo povzbudivé. Oscar čelil problémům s pneumatikou a penalizaci, ale dokázal se přizpůsobit." Podle něj má jezdec stále šanci zvrátit nepříznivý vývoj.

Pro značku Grill’d ale tahle kampaň slouží jako jasné varování. Sázka na sportovní úspěch je atraktivní, ale vysoce riziková. Když se nedaří, musí se rychle přehodnotit strategie, jinak může utrpět důvěra fanoušků i reputace značky.

A co dál? Promo akce běží až do poloviny prosince. Zástupci Grill’d dodávají: "Stále věříme, že Oscar na pódium ještě dosáhne."

Ve světě formule 1, kde se výkon promítá nejen do bodů, ale i do sponzorských dohod, platí jednoduché pravidlo: sliby lákají, ale výsledky rozhodují.

