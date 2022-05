Pilát na motorce přeskočil i letící aeroplán. Nejvíc si ale užívá show pro fanoušky

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nebyl jen událostí českých národních dějin, ale i klíčovou událostí dějin Evropy a světa. Na pátečním slavnostním shromáždění v Národním muzeu k 80. výročí operace Anthropoid to řekl prezident Miloš Zeman. Útok podle něj stál za následné oběti z řad českého národa, protože zabránil možným mnohem větším obětem. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zařadila úspěšný útok na Heydricha mezi nejvýznamnější diverzní akce druhé světové války. Díky Jozefu Gabčíkovi nese i silnou slovenskou stopu, řekla.

Zeman v projevu připomněl požadavek odbojové skupiny Jindra, která varovala před množstvím obětí mezi Čechy v případě atentátu na Heydricha a za cíl doporučila kolaboranta Emanuela Moravce. Podle Zemana ale útok na Heydricha za následné oběti stál. Českému národu v Heydrichových plánech hrozilo vyhubení nebo odsun, řekl. Pokud by výsadkáři zaútočili na Moravce, znamenalo by to pouze nahrazení jednoho kolaboranta druhým, protože byl snadno nahraditelný.

Heydrich podle něj naopak nahraditelný nebyl. Označil ho za fakticky druhého muže nacistického Německa, a tedy za nástupce nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Zdůraznil, že atentát na Heydricha nebyl jen událostí českých národních dějin, ale klíčovou událostí dějin evropských a světových. Protože kdyby nebyl "zloduch nacismu a potenciální Hitlerův nástupce" odstraněn, mohlo to znamenat prodloužení druhé světové války a daleko větší oběti, řekl.