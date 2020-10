Fulín byl na Slovensku pouhých devět desetin sekundy od bodů

Český jezdec Petr Fulín při návratu do seriálu cestovních vozů WTCR na body nedosáhl. Za volantem Seatu byl nejlépe jedenáctý v jízdě číslo dvě nabitého programu třetího dílu seriálu. Od bodované top 10 ho v cíli dělilo 923 tisícin vteřiny.

ADAC TCR Germany, Most 2018: Petr Fulín, Cupra Leon TCR | Foto: VekraRacingTeam

Jezdec za volantem nového speciálu Seat Cupra León Competición tak nenavázal na rok 2018, kdy dokázal na Slovensku vybojovat v jedné z bodovaných jízd páté místo.

"Už samotná účast na tomto víkendu byl závodem. Vzhledem ke covidové situaci, která probíhá v celé Evropě, jsem strašně rád, že organizátoři na Slovensku udělali vše pro to, abychom tady mohli startovat. Celý náš tým musel absolvovat testy a já se snažil posledních 14 dní vyhýbat kontaktům, abych zůstal po celou dobu negativní. To se povedlo," uvedl Fulín v tiskové zprávě.

Všechny tři bodované závody se jely v neděli. V první ranním Fulín vsadil na stále ještě osychající trati na kombinaci pneumatik na mokro a hladkých na sucho, což ale nebyla správná volba. Po startu se propadl na 22. místo, ale následně se posunul na konečné osmnácté. Ve druhé závodě dojel jedenáctý a ve třetím čtrnáctý.

"Jako pravý závodník nejsem spokojený s tím, že se mi nepodařilo pokořit první desítku a nezopakoval jsem páté místo z roku 2018. Na druhou stranu jsem poprvé usedl do nejnovější specifikace Cupry, poprvé jsme jeli pneumatiky Goodyear a do světového šampionátu jsme se podívali pouze na jeden závod. Myslím si, že to nakonec nebylo tak špatné," zhodnotil Fulín své vystoupení a věří, že se ještě ve WTCR v budoucnosti představí.

V čele šampionátu je v jeho polovině Yann Ehrlacher ve voze Lynk & Co, což je nový název Volva po akvizici čínským majitelem. Francouzský pilot má 113 bodů, o 21 méně má nizozemský veterán a účastník Rallye Dakar Tom Coronel s Audi. Obhájce titulu Norbert Michelisz je až čtrnáctý. Pilot Hyundai spoléhá na domácí podnik, který je na Hungaroringu naplánován už na tento víkend.