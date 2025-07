Tragédie nekončí. Na okruhu se zabil další mladík, nepřežil devastující zranění hlavy

Mladý španělský jezdec Pau Alsina nepřežil těžká zranění hlavy, která si přivodil při tréninku na okruhu MotorLand Aragón.

Helma mladičkého Paua Alsiny navždy osiřela. | Foto: Pau Alsina via intagram

Pau Alsina od tří let s nadšením usedal na motocykl, stejně jako jeho otec, bývalý motokárový závodník.

Rychle se propracoval přes motokros, supermoto a Moto4 až do European Talent Cupu - odtud byl letos povolán týmem Estrella Galicia do JuniorGP v kategorii Moto3. To je předstupeň mistrovství světa.

V této sezoně se držel v elitní třináctce průběžného pořadí, pravidelně bodoval a jeho výkony ho rýsovaly jako jednu z největších nadějí španělského a katalánského závodního sportu.

O víkendu, kdy svět MotoGP zamířil svoji pozornost do Brna, Alsina vyrazil připravit se do Aragónu s tréninkovou motorkou.

V sobotu přišla tragédie. Jezdec vyletěl z motocyklu a při pádu narazil hlavou na tvrdý povrch. Lékaři jej okamžitě převezli do nemocnice v Zaragoze, kde podstoupil náročné operace, nicméně jeho zraněním nebylo možné pomoci.

"Je to strašná rána," uvedl předseda katalánské vlády Salvador Illa na sociální síti X. "Byla to jedna z velkých nadějí našeho motocyklistického sportu," dodal.

Obě regionální vlády - Aragónu a Katalánska - pozůstalým kondolovaly. Město Sallent, odkud jezdec pocházel, dokonce pro Alsinu vyhlásilo smutek a připomenout jeho památku plánuje minutou ticha.

Tragická smrt Paua Alsiny přišla méně než měsíc po smrti kolegy Borji Gomeze, 20letého pilota, který zahynul při testu ve Francii. Borja byl zkušenější - vedl evropský šampionát třídy Stock.

Dříve závodil v Moto2 a Superbike - ale oba případy znovu vrhly stín na bezpečnost mladých jezdců.

Veřejná diskuse se opět zaměřuje na počet pořadatelů, výbavu tratí a rychlost zásahu záchranných složek. U Gomeze trvalo podle svědků dlouhých 10 minut, než dorazily.