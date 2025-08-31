Ogier ovládl premiérovou Rallye Paraguay a vyrovnal rekord Citroënu

Ogier sice vyhrál s náskokem 26,2 sekundy, ale odjížděl zklamaný. Prudký déšť na závěrečné Power stage mu znemožnil zabojovat o další body. Získal jen jeden bod za tzv. Super Sunday a na zvlášť bodované poslední rychlostní zkoušce žádný další nepřidal.
"Jak velká smůla to může být? Jako jediný jsem měl takový liják. Ale budeme dál vyhrávat a vezmeme i titul," prohlásil rozhořčený Francouz, aniž by v cíli vystoupil z vozu.
Za Ogierem se pořadí na poslední chvíli zamíchalo. Adrien Fourmaux s Hyundai směřoval k životnímu výsledku na druhé příčce, ale po problémech na závěrečném testu spadl až na čtvrtou pozici.
To otevřelo cestu Elfynu Evansovi v Toyotě, který dojel druhý a slavil první pódium od dubnové Španělské rallye. Na třetí místo se na poslední chvíli ještě vmáčkl Thierry Neuville v Hyundai.
Další tovární jezdec korejské značky Ott Tänak, jenž se předtím držel před Evansem, měl v předposlední zkoušce defekt a nakonec bral páté místo.
Šestý skončil Kalle Rovanperä za volantem Toyoty, který přitom vedl soutěž až do sobotního odpoledne, než jej o naděje připravil defekt pneumatiky.
V šampionátu zůstává vedení v rukou Evanse, jenž má náskok devíti bodů. Ogier a Rovanperä se dělí o druhé místo, čtvrtý Tänak ztrácí už dvacet bodů.
Paraguayská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:00:06,6, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -26,2, 3. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -27,2, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -28,5, 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -30,6, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -2:05,2.
Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 závodů): 1. Evans 198, 2. Ogier 189, 3. Rovanperä 189, 4. Tänak 178, 5. Neuville 150, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 88.
Pořadí značek: 1. Toyota 513, 2. Hyundai 413, 3. M-Sport Ford 143.