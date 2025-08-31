Moto

Ogier ovládl premiérovou Rallye Paraguay a vyrovnal rekord Citroënu

Aktualizováno před 4 hodinami
Francouz Sébastien Ogier vyhrál premiérový ročník Rallye Paraguay a zajistil tak Toyotě 102. triumf ve světovém šampionátu. Tím japonská značka vyrovnala historický výkon Citroënu.
Sébastien Ogier (Toyota) na trati Portugalské rallye 2025
Sébastien Ogier (Toyota) na trati Portugalské rallye 2025 | Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Ogier sice vyhrál s náskokem 26,2 sekundy, ale odjížděl zklamaný. Prudký déšť na závěrečné Power stage mu znemožnil zabojovat o další body. Získal jen jeden bod za tzv. Super Sunday a na zvlášť bodované poslední rychlostní zkoušce žádný další nepřidal.

"Jak velká smůla to může být? Jako jediný jsem měl takový liják. Ale budeme dál vyhrávat a vezmeme i titul," prohlásil rozhořčený Francouz, aniž by v cíli vystoupil z vozu.

Za Ogierem se pořadí na poslední chvíli zamíchalo. Adrien Fourmaux s Hyundai směřoval k životnímu výsledku na druhé příčce, ale po problémech na závěrečném testu spadl až na čtvrtou pozici.

To otevřelo cestu Elfynu Evansovi v Toyotě, který dojel druhý a slavil první pódium od dubnové Španělské rallye. Na třetí místo se na poslední chvíli ještě vmáčkl Thierry Neuville v Hyundai.

Další tovární jezdec korejské značky Ott Tänak, jenž se předtím držel před Evansem, měl v předposlední zkoušce defekt a nakonec bral páté místo.

Šestý skončil Kalle Rovanperä za volantem Toyoty, který přitom vedl soutěž až do sobotního odpoledne, než jej o naděje připravil defekt pneumatiky.

V šampionátu zůstává vedení v rukou Evanse, jenž má náskok devíti bodů. Ogier a Rovanperä se dělí o druhé místo, čtvrtý Tänak ztrácí už dvacet bodů.

Paraguayská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:00:06,6, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -26,2, 3. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -27,2, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -28,5, 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -30,6, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -2:05,2.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 závodů): 1. Evans 198, 2. Ogier 189, 3. Rovanperä 189, 4. Tänak 178, 5. Neuville 150, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 88.

Pořadí značek: 1. Toyota 513, 2. Hyundai 413, 3. M-Sport Ford 143.

 
