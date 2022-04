Pěstní souboj i omluva. V NASCAR jezdci řeší problémy každý po svém

Zámořskou sérií NASCAR cloumají emoce. Ale zatímco v jenom případě vyvrcholil konflikt mezi piloty bitkou, jindy stačila upřímná omluva.

Dva naprosto odlišné scénáře měly během pouhého týdne konflikty mezi závodníky NASCAR.

Po závodě nižšího šampionátu Xfinity Series na kratičkém oválu v Martinsville se teenageři Ty Gibbs a Sam Mayer pustili předminulý víkend do pěstního souboje.

Trati Martinsville Speedway se přezdívá "kapesní ovál", protože měří pouhých 847 metrů. Proto zde není nouze o různé strkanice a kolize.

Příliš horké mladé hlavy

V momentu, kdy Gibbs vedl, napálil to do něj Mayer tak, že autem zavadil o bariéru. Z prvního místa se rázem propadl na osmou pozici a triumf spadl do rukou jejich soupeři Brandonu Jonesovi.

19letý rodák ze Severní Karoliny Gibbs si to nenechal líbil a v cíli se hned pustil do toho, kdo podle něj zavinil jeho potupu. Záhy šly dolů helmy a následoval regulérní pěstní souboj, s jehož ukončením měli pořadatelé plné ruce práce.

Ty Gibbs and Sam Mayer exchanged punches on pit road. pic.twitter.com/kNwfJPcWtt — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 9, 2022

"Byla to divoká výměna názorů. Pak jsme se pošťuchovali, on mě popadl a už to bylo. Prostě se to hrotilo, až jsme oba vybuchli. Snad se z toho poučíme," řekl už s chladnou hlavou Gibbs.

Jak se to má dělat, mu o týden později ukázali jen o něco starší jezdci Tyler Reddick a Chase Briscoe v elitním šampionátu Cup Series. Ten v uplynulém víkendu zavítal na ovál v Bristolu, který byl už podruhé pokryt vrstvou hlíny. NASCAR se tak vrací ke kořenům, kdy se závodilo na písku, hlíně či škváře.

"Měl jsem ti ujet."

Ovšem takový povrch s sebou nese riziko nečekaného ustřelení auta z kýženého směru. A přesně k tomu došlo, když v úplně posledním kole bojovali Reddick a Briscoe o prvenství. Druhý jmenovaný snahu o útok přehnal a oba vozy dostaly smyk.

Reddick jej sice s velkou námahou vybral, jenže to už kolem něj proletěl dvojnásobný šampion Kyle Busch, který si tak dojel pro první letošní vítězství.

Kyle Busch se llevó su victoria número 60 en la serie mayor de #NASCAR anoche en Bristol con la ayuda (?) de Tyler Reddick y Chase Briscoe. pic.twitter.com/1CRJkofdw9 — El Otro Lado De Las Carreras 🏁 (@OtroLadoBLOG) April 18, 2022

Briscoe, který se propadl na osmou pozici, nelenil a hned běžel za rivalem s omluvou. "Byla to stoprocentně moje chyba. Jsem na sebe naštvaný, protože Tyler tak ztratil naději na své první vítězství v Cupu. Navíc je to můj kamarád," sypal si popel na hlavu.

Jeho "oběť", 26letý jezdec z Kalifornie, omluvu přijal. "Měl jsem ti ujel a nenechat ti možnost do mě strčit," prohlásil Reddick sebekriticky, načež si oba jezdci sportovně podali ruce.