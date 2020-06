Oprátka v boxech jako vrchol sporu o jižanskou vlajku. Atmosféra v NASCAR houstne

Rozpolcenost současných Spojených států se odrazila také v zákulisním dění v nesledovanějším zámořském motoristickém šampionátu, seriálu NASCAR. Po zákazu vlajky Konfederace se v boxech pilota černé pleti Bubby Wallace objevila oprátka.

Publikum NASCAR je velmi konzervativní. Před minulými i těmi blížícími se prezidentskými volbami se na trati objevil vůz podporující kandidaturu Donalda Trumpa.

Souvisí to s historickým faktem, že se šampionát vždycky jezdil hlavně ve státech jihovýchodu země. Nejvíce tratí najdete v Severní a Jižní Karolíně a Tennessee, sídlo promotéra je zase na Floridě.

To všechno jsou státy, které za dob občanské války patřily ke Konfederaci. A také odkaz tohoto státního útvaru neúspěšně bojujícím s Unií je jedním z příčin konfliktů mezi fanoušky a zastřešující organizací National Association for Stock Car Auto Racing i mezi fanoušky samotnými.

Sám Wallace v poli

Říci o NASCAR, že je "jižanský", by asi bylo příliš zjednodušující. Ale je fakt, podíl Afroameričanů na divácké obci je jen osm procent a pilotů černé pleti bylo v sérii vždycky jako šafránu.

Předchůdce NASCAR odstartoval v roce 1948, ale první černoch se objevil až o čtyři roky později. Jeho následovníků bylo vzhledem k jinak velmi početnému závodnímu poli minimum a také letos je v nejvýše hodnoceném Sprint Cupu jen Bubba Wallace.

V předchozích dvou sezonách často boural, až by se zdálo, že jde o americkou obdobu pilota F1 Pastora Maldonada. Místo v šampionátu si ovšem zajistil i pro letošní rok a ještě před koronapauzou se Wallace blýskl šestým místem na oválu v Las Vegas.

"Vím, že si spousta lidí mnula ruce, když se mi nedařilo. Ale já jsem chtěl dokázat, že mezi elitu patřím," uvedl 26letý rodák z Alabamy.

Do povědomí fanoušků se ale definitivně zapsal podporou hnutí Black Lives Matter. Právě s tímto sloganem na svém Chevroletu vystartoval 11. června na oválu v Martinsvillu, kde mu jen těsně uniklo třetí letošní umístění v top 10.

"Byl to nejlepší závod mé dosavadní kariéry. A řeknu vám, bojovat o pozici se sedminásobným šampionem (Jimmie Johnsonem), to je sakra skvělej pocit," radoval se v cíli Wallace, jako by vyhrál.

"Dejte je pryč!"

Ale on vlastně jednu velkou bitvu skutečně vyhrál. Ten den totiž vedení NASCAR oficiálně zakázalo vyvěšování vlajek Konfederace v závodním areálu. Toto rozhodnutí inicioval Afroameričan svým prohlášením: "Nikdo by se neměl na závodech NASCAR cítit nepříjemně. Začíná to konfederačními vlajkami. Dejte je pryč!"

Tento prapor přitom NASCAR soustavně zatlačuje do pozadí už delší dobu. Zatímco dříve byl běžnou součástí oslav i pro šampiony kalibru Richarda Pettyho (sedminásobný šampion závodící mezi lety 1958 až 1992, pozn. aut.), dnes se nesmí objevit na žádném autě, v závodním programu, na ukazatelích ani nikde jinde.

To, že si nelze vzít "Neposkvrněný prapor" - vnímaný často jako symbol otrokářství - už ani s sebou do hlediště, řadu fanoušků rozlítilo. V neděli, kdy se měl podle původního rozpisu na trati Talladega Superspeedway jet další díl Sprint Cupu, se nad tratí objevilo letadlo právě s tímto praporem a nápisem "Nahraďte NASCAR".

Protest fanoušků ve Wallacově rodné Alabamě pokračoval průvodem aut po bulváru v těsné blízkosti slavného oválu se třemi zatáčkami. Každý z vozů byl ověšen jižanskými prapory.

Zákeřné překvapení v boxech

Terčem útoku se stal i sám Wallace, v jehož garáži se v neděli objevila oprátka. "Je mi z toho fakt smutno. Je to těžké připomenutí toho, jak daleko se ještě musíme jako společnost posunout a jak vytrvalí musíme být v boji proti rasismu," uvedl pilot na instagramu.

Jezdci týmu Richard Petty Motorsports se v pondělí oficiálně omluvila republikánská guvernérka státu Alabama Kay Iveyová. Incident odsoudilo také vedení NASCAR, které okamžitě zahájilo vyšetřování. Případem se začala zabývat i FBI.

Oprátka šokovala i mnoho amerických skalních příznivců automobilových závodů. Jenže rozdělení mezi příznivci zašlo tak daleko, že nezanedbatelná část z nich začala na sociálních sítích podporovat konspirační teorii, že oprátku si boxů podstrčil sám Wallace.

Jak je vidět, konflikt bude ještě dál pokračovat.