Češi byli v motoristické "Lize mistrů" druzí. Víc vavřínů loni nasbírali jen Italové

před 4 hodinami

Český motoristický sport zažil v loňském roce jednu z nejúspěšnějších sezon. V žebříčku Mezinárodní automobilové federace (FIA) - jakési "Lize mistrů čtyř kol" - dokonce obsadil druhé místo. Více cenných trofejí získali jen Italové.

První velký úspěch vybojoval koncem léta Patrik Hájek, když v Belgii získal vůbec první český titul mistra světa. Pak ho následovala posádka Jan Kopecký - Pavel Dresler, která se Škodou Fabia R5 vyhrála mistrovství světa v rallye v kategorii WRC2.

Čeští autokrosaři zcela ovládli mistrovství Evropy. Ze čtyř vypsaných kategorií si odvezli tři mistrovské tituly. Václav Fejfar, Petr Nikodém a Jakub Novotný tak znovu připomněli, že Česko patří v autokrosu mezi absolutní evropskou špičku.

Velké úspěchy zaznamenali také čeští piloti v závodech do vrchu, a to nejen v ME se soudobými vozy, ale také s historickými speciály.

Suma sumárum si český motoristický sport připsal v seriálech pod hlavičkou FIA - a to bez ohledu na to, zda šlo o světový či evropský šampionát nebo kontinentální pohár - 17 pomyslných medailí. Úspěšnější byli jen Italové, za Čechy tak skončily takové velmoci motorsportu, jako jsou Británie, Francie či Německo.

Spokojení tak nebyli jen samotní závodníci, ale také prezident Autoklubu ČR. "Minulý rok byl pro české barvy výjimečný, obzvlášť vezmeme-li v úvahu nesrovnatelně nižší prostředky, kterými naši zástupci disponují v porovnání s konkurencí. Tento hendikep však umí nahradit znalostmi, zkušenostmi, a především obrovským odhodláním. Máme výborné závodníky a v některých disciplínách patříme k evropské i světové špičce, což je vzhledem k naší velikosti opravdu mimořádný úspěch," uvedl Jan Šťovíček.