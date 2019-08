Kornfeil uchvátil diváky v Brně stíhací jízdou, Salač spadl

před 18 minutami

| Foto: Jakub Kornfeil via Flickr

Jakub Kornfeil. | Foto: Jakub Kornfeil via Flickr

Jakub Kornfeil obsadil v závodě Moto3 v rámci Grand Prix Česko republiky silničních motocyklů deváté místo. Filip Salač v Brně po pádu hned po startu cíl neviděl.

Kornfeil předvedl skvělou stíhací jízdu. Pád týmového kolegy ze stáje Redox PrüstelGP Salače hned v prvních stovkách metrů ho sice zbrzdil a poslal hluboko do třetí desítky. český závodník ale podle svého zvyku předvedl skvělou stíhací jízdu. Nakonec se letos posedmé se dostal do nejlepší desítky.

Salač sice po nehodě, kterou podle informací stanice Nova Sport zavinil Jihoafričan Darryn Binder, na motocykl nasedl, ale po několika kolech zamířil do boxů.

V Brně jsou je dnes na programu závod Moto2 a klání elitní třídy MotoGP s Karlem Abrahamem. Oba můžete sledovat v našem online přenosu.

Návštěvnost letošní motocyklové Grand Prix by mohla být obdobná jako loni, tedy kolem 187 000 diváků. Vyplývá to z předběžných čísel, podle kterých akce nezaznamenala extrémní výkyv. Uvedl to Adam Svoboda z pořadatelského spolku kraje a města. Podle něj je návštěvnost kumulovaná. Odhadovanou návštěvnost spolek zveřejní po poledni.

Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Canet (Šp./KTM) 39:11,879, 2. Dalla Porta -0,159, 3. Arbolino (oba It./Honda) -0,217, 4. Masiá (Šp./KTM) -0,404, 5. Antonelli (It./Honda) -0,499, 6. Ogura (Jap./Honda) -0,530, …9. Kornfeil -1,063, Salač (oba ČR/KTM) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Canet 148, 2. Dalla Porta 145, 3. Antonelli 98, 4. Arbolino 93, 5. Masiá 78, 6. Ramírez (Šp./Honda) 78, …9. Kornfeil 59, 26. Salač 6.

12:20 Moto2,

14:00 MotoGP.