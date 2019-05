Video: "Dycky Podmol". Místo zraněného bratra skočil přes Taxis Filip Podmol

před 2 hodinami

I když si freestyle motokrosař Libor Podmol zlomil obě nohy, skok přes legendární Taxis se konal. V sedle motorky ho v sobotu na pardubickém dostihovém závodišti nahradil mladší bratr Libor.

23letý závodník předvedl nad legendární dostihovou překážkou během sobotní akce Barth Day několik salt vzad a další triky. Náročnost celé akce umocňoval vítr a technické problémy s odrazovou rampou.

"Bylo to zajímavé, šílené a všechno dohromady. Z překážky jsem měl respekt. Jsem rád, že všechno vyšlo," prohlásil Filip Podmol, který spolu s fanoušky podpořil svého staršího bratra Libora. Ten se zotavuje v mnichovské nemocnici se zlomeninami obou nohou.

Přes nejslavnější překážku kontinentální Evropy měl skákat právě bývalý světový šampion, ale při dubnovém závodě MS v Německu utrpěl vážná zranění a absolvoval už dvě operace.

Několikanásobný medailista z X-Games svého bratra sledoval živě přímo z nemocničního lůžka. Mohl tak vidět i podporu od fanoušků, kteří se během Barth Day vyfotili s transparentem "Dycky Podmol".

"Zranění Libora nás velice zasáhlo, tímto gestem jsme mu chtěli vyjádřit podporu v jeho uzdravování. A zároveň tím říkáme, že když nemohl Taxis přeskočit Libor, tak ho zaskočil Filip. Tedy vždycky Podmol," vysvětlil Michal Burkoň, hlavní organizátor akce.

Odrazová rampa stála po směru trati Velké pardubické, za příkop se nafoukl velký dopad. Filip Podmol si nejprve vše otestoval skokem bez triku. Po dalších pokusech už předvedl salto vzad.

Mírné komplikace však přineslo počasí. "Foukalo jenom lehce, ale i tak to hraje roli. Motorku to trochu házelo ve vzduchu na bok. Když jí držíte nohama za řídítka a ruce máte do nebe, tak to není vůbec příjemné," popisoval talentovaný freestyle motokrosař.

Po několika pokusech následovala technická pauza, protože se mírně rozjela odrazová rampa. "Můj tým ji musel opravit, jinak by skákat nešlo. Předvedl jsem několik salt vzad. Jsem rád, že se vše povedlo," dodal Podmol.