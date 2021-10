Skvělá kvalifikace, Salač zajel v Misanu druhý nejlepší čas

Dálnice D8 je na 1. kilometru před sjezdem Zdiby ve směru na Prahu uzavřená, při nehodě tam zemřel jeden člověk, další dva jsou vážně zranění. Sdělili to policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí středočeské záchranné služby Petra Homolová.

Dvě auta na místě havarovala před 10:30. Podle Truxy zemřel muž narozený v roce 1969. Vystoupil z osobního auta, které zastavilo na krajnici kvůli poruše. Narazilo do něj nákladní auto, které poté skončilo na boku. "Nyní na místě pokračuje odstraňování havarovaného vozidla," uvedl Truxa. Dalšího zraněného převezla záchranná služba se středně těžkým zraněním do pražské nemocnice Vinohrady. Třetího zraněného přepravil do nemocnice vrtulník.

Uzavření dálnice podle předběžných informací potrvá minimálně do 14:00, úsek dálnice je možné objet přes Zdibsko, což je část Klecan u Prahy.