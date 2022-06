Salač se v Barceloně smál do helmy. Pak přišla chyba a rázem bylo po bodech

Filip Salač po pádu nedokončil nedělní Velkou cenu Katalánska silnicích motocyklů třídy Moto2 a nenavázal tak na předchozí bodovaná umístění.

Salač po startu z páté řady držel poslední bodovanou pozici a postupně se dostal na 13. místo.

"Jel jsem v klidu, nikam jsem se netlačil, už jsem viděl, že za námi je mezera. Motorka fungovala perfektně, na výjezdech ze zatáček slidovala, ale bylo to v pohodě. Smál jsem se spokojeně do helmy, protože jsem si říkal, že konečně motorka super a mohl by to být dobrý závod," uvedl po závodě.

Jenže ve čtvrtém kole přišel pád a pro českého závodníka bylo po nadějích.

"Bohužel v předposlední zatáčce, kde se nebrzdí, tak když jsem sáhnul po plynu, ujelo mi přední kolo. Zavření předku jsem se snažil ustát, ale pak se mi přetočilo i zadní kolo, a to už se ustát nedalo. Moc mě to mrzí, každopádně byl to asi můj zatím nejlépe rozjetý závod," popsal Salač kritický moment.

Rodák z Mladé Boleslavi nenavázal v katalánské metropoli na 13. místo z předchozího závodu v italském Mugellu, které je dosud jeho nejlepším výsledkem po letošním přestupu do třídy Moto2.

Před nedělní Velkou cenou Salač bodoval ve čtyřech z pěti závodů, nyní si připsal třetí nedokončenou Grand Prix.

Pro vítězství si po dramatickém finiši dojel lídr seriálu Celestino Vietti z Itálie, který až do cílové čáry bojoval s domácím Aronem Canetem.

Izan Guevara zdramatizoval vítězstvím v Barceloně boj o titul mistra světa nejslabší kubatury Moto3. Jeho rival a krajan Sergio García skončil až šestý, čímž se jeho náskok snížil na 16 bodů.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3: 1. Guevara (Šp./GasGas) 38:22,351, 2. Muňoz (Šp./KTM) -1,975, 3. Suzuki (Jap./Honda) -1,985, 4. García (Šp./GasGas) -2,036, 5. Öncü (Tur./KTM) -2,752, 6. Tatay (Šp./CFMoto) -3,134.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. García 150 b., 2. Guevara 134, 3. Masiá (Šp./KTM) 103, 4. Foggia (It./Honda) 95, 5. Öncü 82, 6. Sasaki (Jap./Husqvarna) 75.

Moto2: 1. Vietti (It./Kalex) 38:42,958, 2. Canet -0,081, 3. A. Fernández (oba Šp./Kalex) -0,522, 4. Dixon (Brit./Kalex) -0,646, 5. Schrötter (Něm./Kalex) -1,470, 6. Acosta (Šp./Kalex) -6,298, …Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Vietti 133, 2. Ogura (Jap./Kalex) 117, 3. Canet 109, 4. A. Fernández 96, 5. Arbolino (It./Kalex) 89, 6. Roberts (USA/Kalex) 86, ….23. Salač 125.

14:00 MotoGP.