Bláznivý toreador Marquez v Argentině narazil do Rossiho i hranice svých možností

Marc Marquez dokázal nevídané, v jediném závodě MotoGP dostal hned dva tresty. Za to, co v Argentině předváděl, to ale nejspíš bylo málo.

Praha, Termas de Río Hondo - Marc Marquez je talentovaný, má už šest titulů mistra světa, ale stále se občas chová jako nevycválaný spratek. Zřejmě si myslí, že mu všechno projde. Ovšem v neděli v Argentině narazila kosa na kámen. Snaha udělat ze závodů MotoGP kontaktní sport, mu neprošla. Byť trest měl být mnohem tvrdší než "jen" průjezd boxy a další 30vteřinová penalizace.

Ať si fanoušci říkají, co chtějí, Španělé nejednou těžili z benevolence nebo rovnou skryté podpory promotéra šampionátu, jímž je - to je ale překvapení - španělská společnost Dorna. Prostě ruka ruku myla a každý titul doma se počítá.

Snad nejokatější to bylo ve finále sezony 2015. V předposledním závodě v Malajsii se Marquez dostal do kontaktu s Valentinem Rossim. To, co nejprve vypadalo jako Italův bezdůvodný kopanec do Hondy soupeře, nakonec vyznělo minimálně 50 na 50, ne-li spíš jako vina bezhlavě atakujícího Marqueze.

Jenže tři trestné body do "řidičáku" dostal Rossi, načež v posledním podniku ve Valencii musel startovat z posledního místa a titul získal Španěl Jorge Lorenzo.

Rossi versus Marquez v Malajsii 2015:

Podívejte se, jak Marc Marquez spadl po kontroverzním kontaktu s Valentinem Rossim během Velké ceny Malajsie třídy MotoGP. | Video: YouTube

Uplynulo 897 dní a na okruhu Termas de Río Hondo se znovu Marquez s Rossim potkali a znovu to odskákal zkušený Ital. Jenže to byla už jen třešnička na dortu Španělova nedělního šílenství.

Zmatky nad zmatky

Druhý podnik letošní sezony třídy MotoGP se organizátorům vymkl z kontroly už od počátku. Proměnlivé počasí přimělo všechny jezdce s výjimkou držitele pole position Jacka Millera na poslední chvíli přezout na měkké gumy.

Ale místo toho, aby startovali podle pravidel z boxů, byl závod z "důvodů bezpečnosti" odložen a na rošt mohli nastoupit všichni. Ovšem s tím rozdílem, že naštvaný Miller dostal bolestné v podobě toho, že všichni ostatní byli za trest pět řad za ním.

Aby té startovní komedie nebylo málo, Marquezovi zhasla motorka. Kdokoliv jiný by podle pravidel pokorně zvedl ruku, odtlačil si stroj do boxů a odtud vyrazil do závodu.

Ne tak španělský suverén. Začal Hondu roztlačovat přímo na roštu, a to dokonce v protisměru! Sice k němu přiběhl sportovní komisař, ale 25letý jezdec se vrátil na své místo, a jakoby se nechumelilo, odstartoval do Velké ceny.

Podivný startovní rošt a tlačící Marquez:

Už za tento prohřešek ho ředitelství závodu mohlo okamžitě vyloučit. Místo toho přišel jen trest průjezdu boxy. Ten je na trati Termas de Río Hondo dost tvrdý, protože dlouhé depo na omezovači stojí dobrých 27 vteřin.

Toreador na dvou kolech

Marquez se proto vrátil jako předposlední a začal stíhací jízdu. No, jízdu… To byla spíš korida. Tovární jezdec Hondy se přehodil do módu "PlayStation - havárie vypnuty" a hlava nehlava se doslova prostrkal mezi soupeři kupředu. Nejednou po nevybíravém manévru zvedl na omluvu ruku a občas radši svého soka nechal pustit před sebe a předjel ho ještě jednou čistěji, aby neriskoval trest.

Takhle se doslova probil až za Valentina Rossiho. V boji o šestou příčku to Marquez vzal v pravotočivé zatáčce číslo 13 agresivně. Vřítil se do asi 20centimetrové mezery od vnitřního okraje dráhy, ramenem vystrčil Rossiho, poskakující motorky se dostaly do vnější části zatáčky, načež Ital na mokré trávě uklouzl a spadl.

Jezdec Hondy se jen tak tak udržel na asfaltu a za Rossiho mávání zatnutou pěstí pokračoval dál. Marquez nakonec dojel čtvrtý. Za "nebezpečnou jízdu" však dostal navíc 30 vteřin ke svému času a klasifikován tak byl až jako osmnáctý.

Rossi versus Marquez v Argentině 2018:

Ale zase to byl příliš fešácký kriminál, za něco podobného by měl okamžitě vidět černou vlajku signalizující vyloučení ze závodu.

V depu následoval další výbuch emocí, když šéf tovární stáje Honda Alberto Puig dotáhl svého svěřence do boxů Yamahy. Jenže tam jeho omluvu nechtěly slyšet ani stojany na motorky a za neslušných italských nadávek se Marquez poroučel zase pryč.

Ano, bylo by asi dobré, kdyby si oba rivalové hned po závodě podali ruce. Jenže právě "vztah" Rossi - Marquez je už tak vypjatý, že smířlivé gesto přišlo v tu nejméně vhodnou dobu.

Na druhou stranu, Marquez mohl být při známém italském temperamentu rád, že mu rozlícení lidé od Yamahy rovnou nenafackovali.

Co bude dál? Vztahy v boxech i na trati MotoGP zase o něco zhoustnou. Na Marqueze budou jeho soupeři koukat skrz prsty a s obavou, koho narempluje příště.

V minulém desetiletí udělali ranaři jako Hans Andersen z ploché dráhy regulérní kontaktní sport. Jestli se o něco podobného začíná snažit Marquez v MotoGP, je nejvyšší čas mu to rázně zarazit.