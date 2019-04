Voda Čechům v Austinu nepřála. Kornfeil bude v Moto3 startovat z páté řady

před 12 minutami

Jakub Kornfeil obsadil 15. místo v kvalifikaci třídy Moto3 na Velkou cenu Ameriky silničních motocyklů. Nováček FIlip Salač byl po pádu v první části boje o pole position celkově osmadvacátý,

Zatímco v Evropě trápil závodníky sníh, nad Austinem se honily mraky a kvůli bouřce byly zrušený všechny dopolední tréninky. Na kvalifikaci se počasí umoudřilo aspoň tak, že se dalo vyjet na mokrou trať.

V první fázi kvalifikace Moto3 Salač při snaze zajet co nejlepší čas spadl a předčasně zamířil do boxů. V té druhé Kornfeil nepotvrdil dobré páteční časy a pohyboval se ve středu druhé desítky. Na vítězného Niccola Antonelliho ztratil 3,5 vteřiny a v neděli se postaví do páté řady startovního roštu.

V Austinu je dnes na programu ještě kvalifikace MotoGP s Karlem Abrahamem a nakonec boj o místa na startu třídy Moto2.

