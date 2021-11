Salač si veze z Algarve pět bodů, nováček Acosta je šampionem Moto3

Filip Salač obsadil v závodě Moto3 v rámci nedělní Velké ceny Algarve silničních motocyklů jedenáctou příčku a získal tak pět bodů. Teprve 17letý Pedro Acosta ze Španělska se stal už jistým mistrem světa této třídy.

Český jezdec po startu ze třetí řady v úvodu závodu vypadl z první desítky, dokonce byl na 14. pozici. Na hranici bodované patnáctky se závodník týmu CarXpert PrüstelGP držel až do konce Velké ceny. Na konci se mu podařll skok kupředu a v cíli byl klasifikován na 11. pozici.

V čele závodu se utkali oba aspiranti na titul mistra světa. Souboj nakonec rozhodla v posledním kole nehoda, při níž byl Ital Dennis Foggia sestřelen Jihoafričanem Darrynem Binderem.

Teprve 17letý Pedro Acosta zpečetil jisté prvenství v Portimau triumfem . Poprvé po 31 letech se tak mistrem světa nejslabší kubatury stal nováček, naposledy se to povedlo roku 1990 Italu Lorisi Capirossimu. Tehdy to byla ještě kubatura do 125 ccm.

Sezona končí za týden Velkou cenou Valencie.

Aktualizujeme…