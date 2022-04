Salač získal v Moto2 dva body, závod MotoGP v Portimau ovládli Francouzi

Filip Salač obsadil ve zkrácené Velké ceně Portugalska čtrnácté místo a podruhé za sebou v mistrovství světa třídy Moto2 bodoval.

Ve třídě MotoGP vyhrál úřadující mistr světa Fabio Quartararo před dalším francouzským motocyklovým jezdcem Johannem Zarcem.

Závod Moto2 v Portimau výrazně ovlivnilo počasí. Na mokré trati došlo v úvodu devátého z 23 vypsaných kol k hromadnému pádu téměř desítky jezdců ve vedoucí skupině a závod byl zastaven.

Restartován byl na sedm kol, ale závodníci zapletení do nehody do něj už vyjet nemohli, protože se nedostali ve stanoveném limitu do depa. Jeden motocykl dokonce vzplál.

Na trať se znovu vydalo jen 17 závodníků včetně Salače. Český jezdec startoval do původního závodu z 19. místa a propadl se do třetí desítky, pádu se ale vyhnul a mohl po pauze pokračovat. Po restartu však Salač stejně jako jeho kolega z týmu Gresini Racing Alessandro Zaccone pravděpodobně doplatili na špatnou volbu pneumatik a výrazně ztráceli.

Dojeli na posledních dvou místech a bodovali pouze díky pádům jezdců před nimi. Dvacetiletý Salač zopakoval 14. místem svůj nejlepší výsledek po přestupu do Moto2, který zaznamenal před dvěma týdny v Austinu.

Pro první výhru v kariéře si v nestandardním závodě dojel Joe Roberts, jenž se stal prvním americkým vítězem závodu prostřední třídy od roku 1990 a prvním po 11 letech v jakékoli kategorii. Ital Celestino Vietti díky druhému místu zvýšil vedení v mistrovství světa na 20 bodů.

Díky prvnímu vítězství v sezoně se obhájce titulu MotoGP Quartararo posunul do čela světového šampionátu. Se ziskem 69 bodů se dělí o vedení se Španělem Álexem Rinsem, který se po startu z 23. pozice probojoval v Portimau na čtvrté místo.

Quartararo si dojel pro první vítězství od loňského srpna se suverénním náskokem více než pěti sekund před Zarcem, který startoval z pole position.

Kolizí a pádem skončil boj o stupně vítězů pro Jacka Millera a předloňského šampiona Joana Mira, kteří spolu se Zarcem stíhali Quartarara, ale sedm kol před koncem Australan v zatáčce upadl a španělského jezdce srazil.

Velká cena Portugalska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau:

Moto3: 1. García (Šp./Gas Gas) 38:17,725, 2. Masiá (Šp./KTM) -0,069, 3. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,110, 4. Öncü (Tur./KTM) -0,210, 5. Guevara (Šp./Gas Gas) -0,373, 6. Tatay (Šp./CF Moto) -4,094.

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. García 83, 2. Foggia (It./Honda) 82, 3. Masiá 54, 4. Migno (It./Honda) 50, 5. Öncü 50, 6. Guevara 48.

Moto2: 1. Roberts (USA/Kalex) 12:09,757, 2. Vietti (It./Kalex) -2,218, 3. Navarro (Šp./Kalex) -2,991, 4. Schrötter (Něm./Kalex) -3,104, 5. González -3,199, 6. Alcoba (oba Šp./Kalex) -3,821, …14. Salač (ČR/Kalex) -1:53,045.

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Vietti 90, 2. Ogura (Jap./Kalex) 56, 3. Arbolino (It./Kalex) 54, 4. Roberts 49, 5. Canet (Šp./Kalex) 49, 6. Čantra 45 (Thaj./Kalex) 45, …24. Salač 4.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 41:39,611, 2. Zarco (Fr./Ducati) -5,409, 3. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -6,068, 4. Rins (Šp./Suzuki) -9,633, 5. Oliveira (Portug./KTM) -13,573, 6. M. Márquez (Šp./Honda) -16,163.

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Quartararo 69, 2. Rins 69, 3. A. Espargaró 66, 4. Bastianini (It./Ducati) 61, 5. Zarco 51, 6. Mir (Šp./Suzuki) 46.