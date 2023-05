Po nejisté sezoně je Salač největší senzací Moto2. Teď už mu chybí jen vítězství

Vydatný déšť, který v úterý odpoledne zasáhne východní polovinu Česka a jih Čech, rozvodní řeky. Jejich hladiny mohou dosáhnout na první, ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to zejména povodí Dyje, Jihlavy a Třebůvky, informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší výšky by hladiny řek podle něj měly dosáhnout během středy, v povodí Lužnice na jihu Čech by toky měly kulminovat ve čtvrtek.

Ve východní polovině Česka může od dnešního odpoledne do středečního poledne napršet kolem 40 milimetrů srážek za 12 hodin. Nejvydatněji bude pršet v Jeseníkách a Beskydech, kde může za 24 hodin spadnout na 60 milimetrů srážek, uvedli meteorologové. Jejich upozornění před vydatnými srážkami platí ale i pro východ Jihočeského a Královéhradeckého kraje a celou Vysočinu, Pardubický, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Povodňovou pohotovost kvůli očekávanému rozvodnění řek meteorologové vydali pro oblasti Moravské Třebové, Jihlavy, Třebíče a Mohelnice. Pro další regiony zasažené vydatnými srážkami platí do čtvrtka povodňová bdělost.