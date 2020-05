Salač si nechal vyndat z nohy šrouby, chce stihnout pokračování sezony

Motocyklový jezdec Filip Salač se rozhodl využít koronavirovou pauzu v mistrovství světa k lékařskému zákroku. Ve fakultní nemocnici v Motole mu ve středu vyndali z nohy šrouby, které mu připomínaly zlomeninu stehenní kosti z roku 2017.

Nyní osmnáctiletého závodníka čeká rekonvalescence a věří, že bude připraven na restart sezony. Kdy se ale šampionát opět rozjede, není zatím jasné.

"Vše šlo podle plánu, teď mě čeká jen rekonvalescence. Momentálně noha hodně bolí, ale doufám, že maximálně do měsíce budu zpět na motorce," řekl Salač . Kost by měla podle lékařů srůstat asi 14 dní.

"Nebude to úplně jednoduché, jak jsem říkal, teď to bolí hodně. Doufám, že bude v pořádku na první závod," uvedl.

Jediný Čech, který bude letos pravidelně v MS startovat, se rozhodl podstoupit operaci poté, co bylo jasné, že závodní pauza bude dlouhá.

"Rozhodl jsme se minulý týden. Teď nás čeká určitě dvouměsíční pauza, což je delší přestávka než v zimě. Proto mě to napadlo. Pak na to nebude čas, budu se připravovat na další sezonu," uvedl jezdec týmu VNE Snipers ve třídě Moto3.

Seriál mistrovství světa by mohl pokračovat na začátku srpna v Brně, údajně je ve hře i závod v Jerezu na konci července. Salač počítá s tím, že se začne na Masarykově okruhu.

"Nevím, jak se bude situace vyvíjet. Ale myslím si, že Španělsko je blbost. Že se tam nepojede a pojede se v Brně bez fanoušků," soudí Salač.

Podle serveru speedweek.com by se v Jerezu mohlo začít dokonce již v polovině července a na španělských okruzích by se jelo hned sedm závodů šampionátu.

"To si nedovedu představit a určitě bych něco takového nechtěl. Španělé by měli velkou výhodu, protože tratě velmi dobře znají a myslím si, že je to i ekonomicky nereálné," uvedl Salač, který není nakloněn ani myšlence, že by se na některých okruzích jely dva závody.

"To mi přijde ještě jako větší blbost. Buď ať se normálně začne a do kalendáře se doplní závody, které nebyly, nebo ať se to nejezdí," dodal.

Na silniční motorce seděl naposledy na začátku března, kdy seriál MS v Kataru pro třídy Moto2 a Moto3 začal. Od té doby trénoval jen na motokrosovém stroji. "A vedle toho jsem se věnoval udržování fyzické kondice. Nic jiného jsem dělat nemohl," dodal Salač, který na okruhu Losail dojel osmý.