Salač odstartuje do Velké ceny Indonésie z osmé řady

Filip Salač odstartuje do závodu třídy Moto2 ve Velké ceně Indonésie z osmé řady. V kvalifikaci byl český jezdec klasifikován na 23. pozici.

Dvacetiletý Salač tak v druhé Grand Prix sezony nenavázal na čtvrté místo z úvodní kvalifikace v Kataru. V trénincích byl český debutant v Moto2 až poslední třicátý, protože v nejrychlejším druhém tréninku v pátek hned v prvním kole upadl a poškodil motorku. V první části kvalifikace obsadil Salač deváté místo a do druhé části nepostoupil.

"Dnes byl dobrý den, i když to není úplně to, co jsme očekávali. Ráno se jelo zase na vodě a trať postupně osychala. Do kvalifikace bylo sucho a po včerejšku jsem úplně nevěděl, do čeho jdu. Byl jsem docela nervózní. Každopádně jsem se hned od prvního kola dostal do rytmu, jel jsem sám a postupně zrychloval. Každé kolo jsem posouval hranice, ale bohužel v posledním kole byla žlutá vlajka. Tam bych zatáhl ještě více, možná by mě to posunulo trochu výše," uvedl Salač v tiskové zprávě Autoklubu ČR.

"Jsem naštvaný, ale zároveň jsem šťastný, protože oproti včerejšku jsem zrychlil o vteřinu a půl. To je přesně ta vteřina a půl, kterou jsem ztratil včera po pádu, když jsem čekal v boxech, než se všechno opraví. Postupně doháníme ztrátu, a když se zítra povede start, můžeme mít před sebou i docela dobrý závod," řekl jediný český účastník MS, jenž před dvěma týdny úvodní Velkou cenu sezony po pádu nedokončil.

Pole position v prostřední třídě získal Brit Jake Dixon, do závodu královské MotoGP odstartuje letos poprvé z prvního místa úřadující mistr světa Fabio Quartararo z Francie.

Kvalifikace na Velkou cenu Indonésie, závod mistrovství světa silničních motocyklů:

Moto3: 1. Tatay (Šp./CFmoto) 1:41,232, 2. Moreira (Braz./KTM) -0,083, 3. Aji (Indon./Honda) -0,335.

Moto2: 1. Dixon (Brit./Kalex) 1:35,799, 2. A. Fernández (Šp./Kalex) -0,102, 3. Lowes (Brit./Kalex) -0,154, …23. Salač (ČR/Kalex) nepostoupil do 2. části kvalifikace.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:31,067, 2. Martín (Šp./Ducati) -0,213, 3. Zarco (Fr./Ducati) -0,311.